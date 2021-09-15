В Мангистауской области стартовала кампания по прикреплению населения к медучреждениям

Сауле Наушина. Фото предоставлено филиалом ФСМС

В Актау можно выбрать между 10 поликлиниками. Кампания продлится до 15 ноября.



В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?

При подаче заявки на прикрепление через портал электронного правительства, прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение 1 рабочего дня.



Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?

Во-первых, это медпомощь в пределах пешей доступности, в 15-20 минутах ходьбы.

Во-вторых, получение помощи на дому, в том числе возможность вызова врача или мобильной бригады в случае такой необходимости.

Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.



Могу ли я одновременно быть прикреплён к нескольким поликлиникам?

Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.



Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?

В данном случае вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.



Я подал заявку на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда я могу начать получать там медпомощь?

С 1 января следующего года до конца текущего года вы остаётесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.



В каких случаях могут отказать в прикреплении?

- при предоставлении недостоверной информации;

- при установлении фактического проживания пациента за пределами зоны обслуживания поликлиники;

- при превышении прикреплённого населения на врача общей практики 1,7 тысячи человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет;

- при отсутствии документа, подтверждающего законное представительство прикрепляемого.