«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.82 KZT
  • €1 = 503.02 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 870

В Мангистауской области стартовала кампания по прикреплению населения к медучреждениям

С 15 сентября в Казахстане стартует кампания по свободному прикреплению к медорганизациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь. В Мангистауской области в кампании участвуют 27 медицинских организаций: 12 государственных и 15 частных. Сауле Наушина, главный эксперт отдела по информированию населения и рассмотрению обращений Мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования, ответила на наиболее часто задаваемые населением вопросы.

Сауле Наушина. Фото предоставлено филиалом ФСМС
В Актау можно выбрать между 10 поликлиниками. Кампания продлится до 15 ноября.

В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?
При подаче заявки на прикрепление через портал электронного правительства, прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?
Во-первых, это медпомощь в пределах пешей доступности, в 15-20 минутах ходьбы.
Во-вторых, получение помощи на дому, в том числе возможность вызова врача или мобильной бригады в случае такой необходимости.
Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.

Могу ли я одновременно быть прикреплён к нескольким поликлиникам?
Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?
В данном случае вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

Я подал заявку на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда я могу начать получать там медпомощь?
С 1 января следующего года до конца текущего года вы остаётесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

В каких случаях могут отказать в прикреплении?
- при предоставлении недостоверной информации;
- при установлении фактического проживания пациента за пределами зоны обслуживания поликлиники;
- при превышении прикреплённого населения на врача общей практики 1,7 тысячи человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет;
- при отсутствии документа, подтверждающего законное представительство прикрепляемого.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:07
Ареке, Компания - это сообщество, а кампания это операция с населением или военная операция!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ареке (Посетители) Сегодня, 13:53
Кампания может через букву О hammer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daisy (Посетители) Сегодня, 12:53
"С 1 января следующего года до конца текущего года вы остаётесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее." - это как простите?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика