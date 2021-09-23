В Мангистауском филиале фонда медсоцстрахования зарегистрировано 13 поставщиков компьютерной и магнитно-резонансной томографии

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В филиале пояснили, что для того, чтобы вопспользоваться услугами КТ и МРП, гражданам нужно при наличии соответствующих симптомов обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач при выявлении показаний выдаст направление на бесплатную услугу КТ. В таком случае она будет проходить через ОСМС и оплачиваться Фондом.



- Есть направление на МРТ головного мозга от невропатолога, но запись открывается только через месяц. Правильно ли это?

- Максимальный срок ожидания приема узких специалистов и получения диагностических услуг – 10 дней, при экстренных показаниях – два дня. Если запись в поликлинике заполнена, то врач может направить пациента в другую медорганизацию по договору соисполнения.



- Аналогичный случай, мне дали направление на КТ легких, я позвонила в организацию, с которой сотрудничает моя поликлиника, и мне сказали, что я могу пройти исследование только через полтора месяца. Что делать в этой ситуации?



- Алгоритм действий следующий: необходимо вернуться к терапевту и взять направление в другую клинику. Пациент также может самостоятельно найти организацию, где то или иное обследование доступно в более короткий срок, и сообщить о нем своему лечащему врачу. Стоит отметить, что поликлиника и выбранная организация не обязательно должны быть связаны взаимными обязательствами. При наличии направления от врача первичной медико-санитарной помощи в любую медицинскую организацию, с которой у поликлиники даже нет договора, факт исполнения услуги является основанием для автоматического формирования договора соисполнения. Важно, напомнить, что клиника должна состоять в Базе данных ФСМС и оказывать услуги по социальному медицинскому страхованию.



- Например, мне дали направление на консультативно-диагностические услуги в одну организацию, но я хочу получить их в другой? Что делать?

- К консультативно-диагностической помощи относятся приемы узких специалистов (кардиологов, эндокринологов, лоров, окулистов и т.д.), лабораторные анализы (биохимический анализ крови, иммуноферментный анализ, определение антител и т.д.), диагностические услуги (эндоскопические исследования, электроэнцефалография, эхокардиография, рентген, УЗИ и т.д).

Если, например, пациенту в поликлинике дали направление на анализы в одну лабораторию, но он хочет пройти их в другой, поскольку она расположена ближе к его дому или работе, он имеет на это право. После получения услуги в платёжной системе фонда автоматически формируется договор соисполнения.

Главное условие – медицинская организация должна состоять в Базе данных ФСМС и оказывать услуги по социальному медицинскому страхованию. Этот перечень поставщиков можно посмотреть на сайте фонда.



А что делать пациенту, если не удается получить направление на получение услуги в другой клинике по соисполнению?

– Если участковый врач отказывается дать направление к узкому специалисту или на диагностические исследования в клинику, которую выбрал пациент среди поставщиков Фонда, то нужно обратиться в Службу поддержки пациентов в данной поликлинике и там объяснить ситуацию, настоять на своих правах. Службу специально создали, чтобы сразу на местах решать вопросы.

В случае, если и в Службе поддержки пациентов не удалось достичь понимания, то можно обратиться к заместителю руководителя поликлиники по лечебной части или к самому руководителю.

При невозможности разрешения вопроса можно обратиться по номеру 1406 это горячая линия Фонда, которая принимает обращения от населения. Также есть другие каналы связи – это мобильное приложение Qoldau 24/7, @SaqtandyryBotв Telegramи официальный сайт fms.kz. Главное – знать о своих правах и не бояться их отстаивать!