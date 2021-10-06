Порядка 20 тысяч студентов Мангистау застрахованы и могут получать бесплатную медицинскую помощь

_фото из архива Lada.kz

В Мангистауской области 19 859 студентов застрахованы за счет государства и имеют доступ к медицинским услугам, оказываемым в пакете ОСМС. К категории льготников относятся те, кто учится на территории Казахстана и те, кто получает очное образование за рубежом. Но, как заметили в Мангистауском филиале фонда, не все студенты-очники знают, что по Закону об ОСМС они являются льготниками и могут не платить взносы и отчисления на ОСМС. Особенно те, которые получают образование за рубежом. Поэтому Фонд ещё раз напоминает о возможности быть застрахованным за счет государства.



Кому полагается страховка по льготе?

По Закону об ОСМС (подпункт 13 пункта 1 статьи 26), все, кто обучается по очной форме (будь то школьники, достигшие 18 лет, либо студенты колледжей, вузов или других учебных заведений), независимо от возраста, входят в льготную категорию граждан, взносы на ОСМС за которых платит государство.

В Казахстане более 500 тысяч студентов застрахованы за счет государства и имеют доступ к медицинским услугам, оказываемым в пакете ОСМС.

В этой категории льготников есть две группы:

- те, кто учится на территории Казахстана;

- те, кто получает очное образование за рубежом.





Алгоритм получения статуса застрахованных для казахстанцев, обучающихся внутри страны:

Статус застрахованных в качестве льготников присваивается гражданам, которые учатся на территории Казахстана и их данные внесены в информационную систему учебного заведения. Она, в свою очередь, интегрирована с Национальной образовательной базой данных (НОБД), находящейся в ведении Министерства образования и науки Республики Казахстан.

За ввод данных ответственны сотрудники администрации или деканатов учебных заведений, в которых обучаются студенты. Обязательным условием является корректное заполнение ИИН, ФИО, периода обучения и формы обучения. Если эти поля заполнены неверно, то автоматически льготный статус страхования не присваивается.





Что делать, если студент отечественного вуза оказался незастрахованным?

Поскольку присвоение статуса производится по наличию соответствующих сведений о студенте в НОБД, необходимо обратиться к ответственному сотруднику в своем учебном заведении и попросить проверить данные в информационной системе. Порой выясняется, что сведения не были актуализированы.



Памятка для учебных заведений:

- Необходимо своевременно и корректно вносить сведения об учащихся (в том числе по тем, кто прибывает в течение учебного года) в информационную систему учебного заведения, так как льготный статус присваивается студентам при наличии интегрированных данных в НОБД.

- Если в течение года учащийся отчислен или переведен в другое учебное заведение, то сведения о нем нужно исключить из информационной системы своего учебного заведения.

- Если в информационной системе учебного заведения присутствуют данные об учащихся, которые уже завершили обучение ранее, их необходимо исключить из нее, так как эти люди не смогут производить оплату взносов на ОСМС при трудоустройстве.



Помните: от корректности и своевременности заполнения сведений об учащихся в информационной системе зависит их возможность получать медицинскую помощь в системе ОСМС.



Алгоритм получения статуса застрахованных для казахстанцев, обучающихся за рубежом:

Казахстанские студенты-очники, обучающиеся в зарубежных учебных заведениях, не получают автоматически льготный статус застрахованных в системе ОСМС. Для этого им нужно самостоятельно зарегистрироваться в системе.



Для этого нужно воспользоваться сервисом на портале электронного правительства egov.kz:

1.Ввести в поиске: «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом».

2.В открывшемся окне необходимо заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие обучение.

3.Подписать заявление с помощью ЭЦП.

4.В большинстве случаев льготный статус страхования присваивается в течение 10 рабочих дней, при условии правильного заполнения полей.

5.Если присвоение льготного статуса страхования не произошло в течение указанного срока, то нужно обратиться в международный департамент министерства образования и науки РК.



Важно помнить, что проверять статус застрахованности и подтверждать актуальность своего обучения нужно после окончания каждого семестра, так как данные в базе могут измениться.



К сожалению, не все студенты-очники знают, что по Закону об ОСМС они являются льготниками и могут не платить взносы и отчисления на ОСМС. Особенно те, которые получают образование за рубежом. Поэтому Фонд ещё раз напоминает о возможности быть застрахованным за счет государства.



Если учащемуся не удалось получить льготный статус указанными способами, либо он обнаружил утрату своего статуса и не смог найти решение в стенах своего учебного заведения, то он может направить обращение через канцелярию Фонда по почте: kanc@fms.kz, либо через мобильное приложение Qoldau 24/7. Фонд проведет необходимую работу в сотрудничестве с Министерством образования и науки РК, Министерством иностранных дел РК для присвоения обратившемуся статуса застрахованного.



Если у вас остались вопросы, то можете обращаться в Фонд по имеющимся каналам связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 иSaqtandyry-Botв Telegram.