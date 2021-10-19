Что нужно знать родителям о патронаже новорожденных в Актау

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Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан в системе медицинского страхования, поэтому вся медицинская помощь от рождения и до совершеннолетия им оказывается бесплатно за счет государства.



Что такое патронаж новорожденных?



Патронаж новорожденных — это система активного наблюдения маленького пациента на дому после выписки из роддома с целью профилактики заболеваний, обучения родителей правильному уходу за ребенком. Стоит отметить, что маму и малыша выписывают из роддома только при удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для круглосуточного медицинского наблюдения в больнице. После выписки роддом передает информацию о ребенке в поликлинику по месту фактического проживания для его дальнейшего наблюдения.



По правилам, в первый раз медсестра должна навестить маленького пациента не позже 1-3 дней после выписки из роддома. Недоношенных деток с симптомами перинатальной и врожденной патологии должны посетить сразу же в день выписки. Если этот день выпадает на выходные или праздники, таких новорожденных посещает дежурный врач-педиатр.



Детская участковая медсестра навещает ребенка в первый месяц его жизни каждые 7 дней до 28-го дня. Затем она приглашает маму и малыша на первый осмотр в поликлинику в месячном возрасте.



В этом году услуги патронажных визитов медсестры на дом к новорожденному ребенку были оказаны более полутора миллионов раз.





Что входит в патронаж новорожденных на дому?



При первом посещении малыша медсестра знакомится с родителями, записывает их паспортные данные, все данные ребенка, а также проводит опрос мамы, осмотр мамы и малыша по протоколу.



Она должна:

• Спросить о самочувствии мамы (жалобы, состояние молочных желез, физическая активность, питание, сон, контрацепция), ребенка;

• Оценить настроение мамы, безопасность домашней среды и потребности новорожденного;

• Проинформировать, проконсультировать и обучить маму правилам ухода за малышом, принципам грудного вскармливания, важности соблюдения температурного режима, участия семьи в уходе;

• Провести осмотр малыша и при выявлении тревожных признаков незамедлительно сообщить участковому врачу;

• Обучить семью тревожным признакам, при которых необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: проблемы с кормлением, сниженная активность новорожденного, учащенное дыхание более 60 в минуту, трудности с дыханием, лихорадка или снижение температуры, судороги, озноб и другие;

• Информировать о сроках вакцинации;

• Проводить первичную оценку социальных рисков, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и развитию ребенка, и в случае их выявления - проинформировать социального работника поликлиники, оказывающего амбулаторно-поликлиническую помощь;

• Выявлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи и планировать для них индивидуальные посещения (дети с низкой массой тела при рождении, больные или рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей).





Что должна сделать медсестра после первого визита к новорожденному?



На рабочем месте в поликлинике медсестра регистрирует маленького пациента в ИС РПН (информационная система «Регистр прикрепленного населения»), делает запись о результатах осмотра в амбулаторной карте ребёнка, информирует участкового врача-педиатра о результатах проведенного осмотра на дому.



Если медсестрой у малыша были обнаружены умеренный и высокий риск, она оповещает врача ВОП, старшую медсестру, заведующего поликлиники, чтобы медорганизация держала на контроле такого ребенка, и врач уже мог разработать индивидуальный план наблюдения в соответствии со степенью и факторами риска.



Что делать родителям, если патронажная медсестра из поликлиники так и не пришла?



В случае, если после выписки из роддома маму и ребенка не посетил патронажный медработник, родители могут обратиться в поликлинику по месту фактического проживания по телефону, поставить в известность о рождении малыша и пригласить медсестру на дом для проведения регулярных осмотров ребенка согласно правилам патронажа.



Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента в своей поликлинике. Также можете подавать обращения в Фонд через официальные каналы обратной связи: Контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyrybot в Telegram.