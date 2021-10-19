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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 195

Что нужно знать родителям о патронаже новорожденных в Актау

С начала года в Мангистауской области родилось более 17 500 новорожденных. В первые месяцы жизни новорожденный требует постоянного наблюдения и правильного ухода. Для этого в медицинских организациях региона работает патронажная служба, сразу после выписки на дому ребенка наблюдает детская участковая медсестра из поликлиники. Об этом сообщила Дария Кушкинова, менеджер по качеству медицинских услуг Мангистауского областного перинатального центра.

фото из архива Lada.kz
Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан в системе медицинского страхования, поэтому вся медицинская помощь от рождения и до совершеннолетия им оказывается бесплатно за счет государства.

Что такое патронаж новорожденных?

Патронаж новорожденных — это система активного наблюдения маленького пациента на дому после выписки из роддома с целью профилактики заболеваний, обучения родителей правильному уходу за ребенком. Стоит отметить, что маму и малыша выписывают из роддома только при удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для круглосуточного медицинского наблюдения в больнице. После выписки роддом передает информацию о ребенке в поликлинику по месту фактического проживания для его дальнейшего наблюдения.

По правилам, в первый раз медсестра должна навестить маленького пациента не позже 1-3 дней после выписки из роддома. Недоношенных деток с симптомами перинатальной и врожденной патологии должны посетить сразу же в день выписки. Если этот день выпадает на выходные или праздники, таких новорожденных посещает дежурный врач-педиатр.

Детская участковая медсестра навещает ребенка в первый месяц его жизни каждые 7 дней до 28-го дня. Затем она приглашает маму и малыша на первый осмотр в поликлинику в месячном возрасте.

В этом году услуги патронажных визитов медсестры на дом к новорожденному ребенку были оказаны более полутора миллионов раз.


Что входит в патронаж новорожденных на дому?

При первом посещении малыша медсестра знакомится с родителями, записывает их паспортные данные, все данные ребенка, а также проводит опрос мамы, осмотр мамы и малыша по протоколу.

Она должна:
• Спросить о самочувствии мамы (жалобы, состояние молочных желез, физическая активность, питание, сон, контрацепция), ребенка;
• Оценить настроение мамы, безопасность домашней среды и потребности новорожденного;
• Проинформировать, проконсультировать и обучить маму правилам ухода за малышом, принципам грудного вскармливания, важности соблюдения температурного режима, участия семьи в уходе;
• Провести осмотр малыша и при выявлении тревожных признаков незамедлительно сообщить участковому врачу;
• Обучить семью тревожным признакам, при которых необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: проблемы с кормлением, сниженная активность новорожденного, учащенное дыхание более 60 в минуту, трудности с дыханием, лихорадка или снижение температуры, судороги, озноб и другие;
• Информировать о сроках вакцинации;
• Проводить первичную оценку социальных рисков, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и развитию ребенка, и в случае их выявления - проинформировать социального работника поликлиники, оказывающего амбулаторно-поликлиническую помощь;
• Выявлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи и планировать для них индивидуальные посещения (дети с низкой массой тела при рождении, больные или рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей).


Что должна сделать медсестра после первого визита к новорожденному?

На рабочем месте в поликлинике медсестра регистрирует маленького пациента в ИС РПН (информационная система «Регистр прикрепленного населения»), делает запись о результатах осмотра в амбулаторной карте ребёнка, информирует участкового врача-педиатра о результатах проведенного осмотра на дому.

Если медсестрой у малыша были обнаружены умеренный и высокий риск, она оповещает врача ВОП, старшую медсестру, заведующего поликлиники, чтобы медорганизация держала на контроле такого ребенка, и врач уже мог разработать индивидуальный план наблюдения в соответствии со степенью и факторами риска.

Что делать родителям, если патронажная медсестра из поликлиники так и не пришла?

В случае, если после выписки из роддома маму и ребенка не посетил патронажный медработник, родители могут обратиться в поликлинику по месту фактического проживания по телефону, поставить в известность о рождении малыша и пригласить медсестру на дом для проведения регулярных осмотров ребенка согласно правилам патронажа.

Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента в своей поликлинике. Также можете подавать обращения в Фонд через официальные каналы обратной связи: Контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyrybot в Telegram.



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