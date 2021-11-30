Эксперты Мангистау рассказали о правилах размещения детей в больницах в период пандемии

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Ежегодно в медицинские организации Казахстана госпитализируется свыше 500 тысяч детей в экстренном и в плановом порядке. В фонде медстрахования разъяснили разницу.



- Экстренными считаются состояния, которые при несвоевременно оказанной медицинской помощи могут угрожать жизни ребёнка. Например, острые гнойные заболевания, травмы, тяжело протекающие кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги и т.д. В этих случаях ребёнок доставляется в больницу бригадой Скорой помощи или самостоятельно родителями. Плановая госпитализация осуществляется, когда ребёнку необходимо провести курс лечения в условиях стационара или предстоит плановая операция.



- В каких случаях родители могут находиться с ребёнком в больнице?



- Согласно правилам оказания стационарной помощи, сопровождать ребёнка до пяти лет в больнице может один из родителей либо кто-то из близких родственников при наличии нотариальной доверенности. Пациенты онкогематологического профиля до 18 лет госпитализируются в сопровождении взрослого. В отдельных тяжелых случаях дети старше пяти лет также могут госпитализироваться вместе со взрослым после согласования с заведующим отделения больницы. При необходимости сопровождающий может получить больничный лист о временной нетрудоспособности.



- Как пройти процедуру плановой госпитализации ребёнка?



- Плановая госпитализация оформляется через Портал Бюро госпитализации участковым врачом (врачом общей практики, педиатром) по месту жительства. При подтверждении стационаром даты плановой госпитализации участковый врач формирует выписку из медицинской карты ребёнка с результатами необходимых исследований и анализов.



- Данный перечень может отличаться в зависимости от профиля медицинской помощи?



- Да, к примеру, в обязательный список Научного центра педиатрии и хирургии входят несколько документов. Для ребёнка – это направление на госпитализацию в стационар, талон плановой госпитализации по порталу, выписка из истории развития ребёнка, прививочная карта, справка об эпидемиологическом окружении ребёнка за последний месяц, осмотр на чесотку, дерматомикоз, педикулез, общий анализ крови, кровь на микрореакцию, бакпосев кала на патогенную флору, маркеры на вирус гепатита, кровь на ВИЧ, ПЦР на Covid-19, соскоб на яйца гельминтов. Для сопровождающего взрослого – флюорография, кровь на микрореакцию, соскоб на яйца гельминтов, ПЦР на Covid-19, доверенность на сопровождающее лицо от законного представителя ребёнка (нотариально заверенная).



- На что может рассчитывать сопровождающий взрослый во время госпитализации?



- Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в любой больнице вне зависимости от профиля кормящая мать ребёнка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием на весь период пребывания. Сопровождающее лицо детей в возрасте до пяти лет обеспечивается койко-местом.



- Как выстраивается учебный процесс детей-школьников на базе стационара и досуг детей дошкольного возраста?



- Каждая отдельная медицинская организация выстраивает учебный процесс согласно внутренним правилам распорядка с учётом особенностей оказания медицинской помощи. К примеру, в Научном центре педиатрии и детской хирургии функционирует образовательная школа, 33 преподавателя по всем дисциплинам ежедневно работают в две смены. В Центре также работает группа психологов, воспитателей, привлекаются при необходимости и другие специалисты. В каждом отделении имеются игровые комнаты, оснащённые мебелью, кабельным телевидением, игрушками. В смарт-классах, в игровых комнатах проводятся групповые и индивидуальные развивающие занятия, в отделениях на постоянной основе проводятся праздники, мастер-классы.



- В каких случаях, в том числе по медицинским показаниям, присутствие в стационаре взрослого не допускается?



- В стационар по уходу за ребёнком не допускаются лица с признаками острых инфекционных заболеваний, в том числе туберкулёзом, COVID-19, а также с психическими, кожно-венерологическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, беременностью более 24 недель, старше 65 лет.



- Как изменились правила посещения пациентов родственниками, приёмы передач по причине пандемии?



- В связи с карантинными мерами по COVID-19 стационары пересмотрели правила посещения родственников и приёма передач. Обычно на входе в медучреждения организованы пункты приёма передач от родственников. После наружной обработки пакетов с передачей проводится индивидуальная доставка каждому пациенту до палаты.



- Какие вещи и принадлежности рекомендуется брать с собой в стационар?



- Это направление на госпитализацию, талон, выписка из истории болезни, свидетельство о рождении ребёнка, удостоверение личности взрослого, амбулаторная карточка и результаты обследований, связанных с болезнью пациента. Необходимо также взять с собой одежду для стационара, сменную обувь, лучше, если это будут резиновые тапочки, а также средства личной гигиены. По желанию можно взять индивидуальную посуду и мобильный телефон.



Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать справочной службе поликлиники либо, обратившись в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.