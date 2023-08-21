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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Просмотров:977 Опубликовано: Сегодня, 09:02
В вечернее время на набережной особенно многолюдно. Туалеты крайне необходимы. Посмотрим для начала, работают ли в Актау новые модульные туалеты. Также проверим и общественные, уже существующие ранее.

На спуске к набережной в микрорайоне «Самал» модульный туалет исправно работает.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.


Общественный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайоне тоже действует.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Часы работы с 12:00 до 00:00. Цена по-прежнему 100 тенге.


Работает и подземный общественный туалет на набережной 15 микрорайона, напротив гостиницы «Victory».

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Здесь также посещение платное - 100 тенге. Работает санузел с 12:00 до 00:00.


Установленный новый модульный туалет на набережной 14 микрорайона, напротив галерейного дома №23, еще не работает.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

На этой неделе чиновники заверили, что в эксплуатацию его введут в течение 20 дней.


Следующий объект расположен на набережной 7А микрорайона.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Работает также в понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00.


Туалет у «Скальной тропы» также функционирует

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Работает ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.


Благоустроенный туалет у ресторана «Карвон» выполняет свои функции.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Открыт ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.


Работает туалет на Солдатском пляже в районе жилого массива Приморский.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.


Единственный в парке «Акбота» туалет за 50 тенге по неизвестной причине не работает.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Ожидаем, что нам ответят чиновники.


Завершающий по списку у нас модульный туалет, находящийся у флагштока в 12 микрорайоне, оказался открыт.

Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Он также ведет работу на платной основе в понедельник с 18:00 до 00:00, а в другие дни с 12:00 до 00:00.


Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.

В начале августа власти сообщили, когда заработают новые модульные туалеты.

Спустя больше недели в акимате города прокомментировали заявление антикоррупционной службы о том, что установленные на набережной общественные туалеты не работают.
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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
  • sakura.68
  • Empro
  • Intel
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 10:08
Вот что антикоррупционная проверка животворящая делает, еще бы они не заработали после такого резонанса и внимания, даже на набережке закрытые до этого туалеты заработали. Правда что-то предчувствие что проверка пройдет и месяца через три все опять будет как и прежде. Мир всем!
 
 

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