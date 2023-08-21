Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

В вечернее время на набережной особенно многолюдно. Туалеты крайне необходимы. Посмотрим для начала, работают ли в Актау новые модульные туалеты. Также проверим и общественные, уже существующие ранее.
На спуске к набережной в микрорайоне «Самал» модульный туалет исправно работает.
Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.
Общественный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайоне тоже действует.
Часы работы с 12:00 до 00:00. Цена по-прежнему 100 тенге.
Работает и подземный общественный туалет на набережной 15 микрорайона, напротив гостиницы «Victory».
Здесь также посещение платное - 100 тенге. Работает санузел с 12:00 до 00:00.
Установленный новый модульный туалет на набережной 14 микрорайона, напротив галерейного дома №23, еще не работает.
На этой неделе чиновники заверили, что в эксплуатацию его введут в течение 20 дней.
Следующий объект расположен на набережной 7А микрорайона.
Работает также в понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00.
Туалет у «Скальной тропы» также функционирует
Работает ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.
Благоустроенный туалет у ресторана «Карвон» выполняет свои функции.
Открыт ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.
Работает туалет на Солдатском пляже в районе жилого массива Приморский.
Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.
Единственный в парке «Акбота» туалет за 50 тенге по неизвестной причине не работает.
Ожидаем, что нам ответят чиновники.
Завершающий по списку у нас модульный туалет, находящийся у флагштока в 12 микрорайоне, оказался открыт.
Он также ведет работу на платной основе в понедельник с 18:00 до 00:00, а в другие дни с 12:00 до 00:00.
Напомним, власти потратили
87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.
В начале августа власти сообщили, когда заработают
новые модульные туалеты.
Спустя больше недели в акимате города прокомментировали заявление антикоррупционной службы о том, что установленные на набережной общественные туалеты не работают
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