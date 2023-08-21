Работают ли в Актау модульные туалеты за 87 миллионов тенге

На спуске к набережной в микрорайоне «Самал» модульный туалет исправно работает.

Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.

Общественный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайоне тоже действует.

Часы работы с 12:00 до 00:00. Цена по-прежнему 100 тенге.

Работает и подземный общественный туалет на набережной 15 микрорайона, напротив гостиницы «Victory».

Здесь также посещение платное - 100 тенге. Работает санузел с 12:00 до 00:00.

Установленный новый модульный туалет на набережной 14 микрорайона, напротив галерейного дома №23, еще не работает.

На этой неделе чиновники заверили, что в эксплуатацию его введут в течение 20 дней.

Следующий объект расположен на набережной 7А микрорайона.

Работает также в понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00.

Туалет у «Скальной тропы» также функционирует

Работает ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.

Благоустроенный туалет у ресторана «Карвон» выполняет свои функции.

Открыт ежедневно с 12:00 до 00:00. В понедельник - санитарный день.

Работает туалет на Солдатском пляже в районе жилого массива Приморский.

Часы работы: понедельник с 18:00 до 00:00, в остальные дни - с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения - 100 тенге.

Единственный в парке «Акбота» туалет за 50 тенге по неизвестной причине не работает.

Ожидаем, что нам ответят чиновники.

Завершающий по списку у нас модульный туалет, находящийся у флагштока в 12 микрорайоне, оказался открыт.

Он также ведет работу на платной основе в понедельник с 18:00 до 00:00, а в другие дни с 12:00 до 00:00.