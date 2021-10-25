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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Школьник из Актау стал юнгой на корабле

Просмотров:532 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Юный пограничник Улан Толеухан стал неофициальным членом экипажа пограничного корабля «Сардар».

Любовь к военному делу мальчишке привил его отец Ерсин Кайбуллин, который в настоящее время является майором КНБ по Мангистауской области.

По словам отца мальчика, в погранслужбе Улан с рождения. С малых лет он брал сына с собой на заставы, когда работал на границе.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


Позже впитывать азы пограничника Улан продолжил в военно-патриотическом кружке «Жас шекарашы» в Актау, где он самый юный воспитанник на сегодня.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


Он постоянно участвует в патриотических конкурсах и активно пропагандирует среди учащихся школ положительную сторону пограничной службы.

В ходе визита в Актау в сентябре этого года заместитель председателя КНБ РК Дархан Дильманов лично наградил Улана нагрудным знаком «Шекара қызметінің үздігі» (Отличник пограничной службы).

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


За свои заслуги юнец удостоился права быть участником команды на пограничном судне «Сардар».

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


Улан успел уже выпить морской воды, так сказать, пройти ритуал посвящения в моряки.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


Родители мальчика гордятся, что их сын является примером для подражания подрастающему поколению.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


В планах Улана связать свою жизнь с пограничной службой.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


Сейчас он учится в третьем классе средней школы №6, где также прилежно изучает все предметы.

Школьник из Актау стал юнгой на корабле


В свободное время любит читать книги и учить стихотворения казахских поэтов. В преддверии празднования 176-летие со дня рождения великого Абая Кунанбаева он записал несколько видео и поделился ими в социальных сетях.



Напомним, на прошлой неделе Улан присутствовал на строевом плацу первого дивизиона береговой охраны, где принимали присягу военнослужащие срочной службы. Он поздравил своих старших товарищей, пожелал достойно пройти все этапы воинской службы и с гордостью носить звание пограничника.

В начале сентября Улана наградили нагрудным знаком.

Фото и видео предоставил отец Улана Толеухана/i]
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:10
Теперь-то граница будет на замке. uhmylka
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:57
двоякие чувства вызывает данная новость.
с одной строны хорошо, что с отцом, мужское занятие, патриотизм и все такое.
с другой тсороны - значит ли это, что всем военнослужащим позволительно вовлекать своих детей при исполнении служебных обязанностей?
или только товарищу майору разрешается?

многие дети многих военных бывают в гарнизонах, некоторые там даже живут. многие идут по стопам отца в военные. но зачем так выпячивать некоторых из них?
 
 

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