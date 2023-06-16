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На Торегали Тореали завели уголовное дело за оскорбление представителей власти

Просмотров:445 Опубликовано: Сегодня, 20:09
На Торегали Тореали завели уголовное дело за оскорбление представителей власти
Фото: zakon.kz
На известного казахстанского исполнителя Торегали Тореали заведено уголовное дело за оскорбление представителей власти, сообщает Zakon.kz.

Информацию о том, что на гражданина А. зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по ст. 378 УК РК предоставила пресс-служба ДП города Алматы.

Также в Департаменте полиции города сообщили, что задержанный за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения согласно решению СМАС по городу Алматы об административном аресте сроком на 20 суток содержится в условиях спецприемника для административно арестованных ДП города Алматы.

Согласно медицинскому обследованию, показаний для освобождения его от административного ареста нет.

Производство по указанному уголовному делу осуществляет Управление дознания ДП города Алматы.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Адвокат певца заявил о том, что полицейские во время задержания Торегали Тореали действовали незаконно.


Источник: zakon.kz
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