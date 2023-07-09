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Крупный пожар на побережье Каспия тушат третьи сутки

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Крупный пожар на побережье Каспия тушат третьи сутки
Кадр из видео
Третьи сутки тушат крупный пожар на побережье Каспия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации пресс-службы, по состоянию на текущий момент после аэровизуального облета установлено, что принятыми активными мерами по тушению как авиа- так и наземным способом удалось снизить площадь активного открытого горения до 28 гектаров.

Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. Осуществлено 68 сбросов воды общим объемом более 200 тонн. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности.

В оперативных работах по ликвидации ЧС задействованы порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР "Акжайык".

Напомним, 7 июля в Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелся камыш площадью в 10 гектаров. Рано утром жители Атырау почувствовали запах гари. В этой связи около 08:20 на воздух был поднят вертолет МИ-8 "Казавиаспаса", чтобы провести воздушную разведку и определить очаг возгорания.


Источник: Tengrinews.kz
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