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Минводы Казахстана опровергло утверждения полпреда Путина касательно сбросов воды

Просмотров:316 Опубликовано: Вчера, 20:53
Минводы Казахстана опровергло утверждения полпреда Путина касательно сбросов воды
фото: ТАСС
Астана. 10 апреля. КазТАГ – Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана опровергло утверждения полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Владимира Якушева касательно сбросов воды, передает корреспондент агентства.

«Вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности», - прокомментировали в среду в минводных ресурсов Казахстана редакции КазТАГ заявление Якушева.


Как подчеркнули в ведомстве, «начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол».

«Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной», - подчеркнули в министерстве.


Ранее Якушев заявил, что для решения проблемы паводков в Курганской и Тюменской областях необходимо согласовать сброс воды в системах водохранилищ Казахстана.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами (из Казахстана – КазТАГ), чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», - заявил Якушев.


Он утверждает, что в случае корректировки сбросов проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях можно избежать.

Однако в министерстве водных ресурсов и ирригации РК обращают внимание на то, что на самом деле вода поступает из России в Казахстан, а не наоборот.


Источник: kaztag.kz
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