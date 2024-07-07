Министр культуры Казахстана высказалась об арестованных за пьяные дебоши шоуменах

Министр культуры Казахстана Аида Балаева прокомментировала у себя в соцсетях арест за пьяные дебоши троих представителей шоу-бизнеса за два дня.

Фото с сайта inbusiness.kz

Это Кайрат Нуртас, Турсынбек Кабатов и Абдижаппар Алкожа.

Министр отметила, что в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры.

Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание «деятеля культуры» не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка, - написала Балаева.

Она подчеркнула, что миссия деятелей культуры на самом деле заключается в том, чтобы формировать культуру и воспитывать в людях чувство прекрасного.

Балаева призвала всех «помнить о своей ответственности и миссии перед обществом».