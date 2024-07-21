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20.07.2024, 19:45

Сколько выступлений пропустил Кайрат Нуртас за время ареста

Новости Казахстана 0 0

Гульзира Айдарбекова, мать и продюсер исполнителя Кайрата Нуртаса рассказала, сколько выступлений отменили за время ареста сына, передает Liter.kz.

Фото: instagram.com/kair_n
Фото: instagram.com/kair_n

Кайрата Нуртаса выпустили на свободу спустя 15 дней ареста. Мать певца рассказала подписчикам, сколько концертов пропустил ее сын за время нахождения в СИЗО.

На 15 дней запланировано 18 выступлений на свадьбах. Сколько билетов купили на концерт. Дату свадьбы специально выбирали под его график. Некоторым было трудно объяснить, почему Кайрат не сможет выступить. Они просто не понимали. Как будто все в моих руках, - написала мать певца.

Напомним, недавно певец Кайрат Нуртас был арестован на 15 суток за дебош в самолете, а его оппонент также был задержан на десять суток.

Позже в тюрьму был отправлен еще один казахстанский певец Абдижаппар Алкожа.

Министр культуры Аида Балаева высказалась о поведении известных артистов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Налоги за доходы надеюсь платят?
20.07.2024, 18:54
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