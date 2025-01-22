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22.01.2025, 10:22

США арендуют землю у Казахстана на 49 лет

Новости Казахстана 0 851

Правительство США возьмут землю в аренду у Казахстана. Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В рамках инициативы предполагается ратификация соглашения между правительствами Казахстана и Соединенных Штатов Америки, согласно которому американская сторона сможет арендовать участок земли в Алматы для строительства здания консульского учреждения.

Как сообщила депутат Айгуль Куспан, рассматриваемое соглашение подписано в Нью-Йорке в прошлом году 27 сентября.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы. Нормами соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка. Комитет готов взять в работу в работу законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", - сказала Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности подготовит заключение к законопроекту. Документ рассмотрят на следующих заседаниях палаты.

Напомним, в сентябре 2024 года в СМИ опубликовали проект соглашения между Казахстаном и США, согласно которому последние возьмут в аренду земельный участок в Алматы площадью более 70 тысяч квадратных метров. Срок аренды - 49 лет.

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