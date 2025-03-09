В министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, можно ли казахстанцам работать после выхода на пенсию, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По данным ведомства, в стране не ведется учет пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, так как они не могут быть зарегистрированы в качестве ищущих работу или безработных.

Согласно статье 99 Социального кодекса, лица, достигшие пенсионного возраста, не входят в состав рабочей силы, однако имеют право самостоятельно трудоустраиваться. Органы занятости не осуществляют мониторинг их трудоустройства, поскольку такой учет ведется только на основании уплаты обязательных пенсионных взносов.

В министерстве отметили, что работодатели могут продлевать трудовые договоры с пенсионерами без ограничений, если они обладают высоким профессиональным уровнем и сохраняют работоспособность. Таким образом, законодательство не предусматривает запретов или ограничений на продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.