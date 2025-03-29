Казахстан и Китай совместно будут искать черное золото в Прикаспийской впадине

Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская корпорация Sinopec достигли соглашения о совместной реализации проекта "Березовский", который будет осуществляться в Западно-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: profile.ru

Как сообщает пресс-служба КМГ 28 марта, Sinopec получила статус стратегического партнера в рамках проекта, направленного на изучение и разработку глубокозалегающих подсолевых отложений в пределах Прикаспийского осадочного бассейна — одного из наиболее перспективных нефтеносных регионов страны.

"На территории участка ранее была проведена 2D-сейсморазведка. По её результатам были выявлены перспективные структуры, которые представляют интерес для дальнейшего изучения и использования недр. В рамках минимальной рабочей программы предусмотрено проведение дополнительных 2D и 3D-сейсморазведочных работ, а также бурение поисковой скважины глубиной до 7000 метров", — отмечается в официальном сообщении компании.

Сотрудничество между сторонами будет построено на паритетных началах — в равных долях по 50%. При этом финансирование этапа геологоразведки возьмёт на себя китайская сторона.

В ходе переговоров, прошедших в Китае, представители "КазМунайГаза" и Sinopec обсудили ключевые положения будущих соглашений о совместной деятельности и распределении финансовых обязательств. Также была затронута тема ускорения запуска геологоразведочных работ.