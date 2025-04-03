Кто больше: сколько зарабатывает Президент Казахстана и главы других стран

Размер официальной зарплаты главы государства — тема, которая всегда вызывает интерес. С одной стороны, это просто цифры, отражающие формальный доход. С другой — за ними стоит колоссальная ответственность, управление страной и принятие решений, влияющих на жизни миллионов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рrodengi.kz.
По официальной информации, президент Касым-Жомарт Токаев ежегодно получает 10,4 миллиона тенге в год, что эквивалентно примерно 867 тысяч тенге в месяц.
Владимир Путин, президент России, зарабатывает около 113,6 тысяч долларов в год, что превышает 50 миллионов тенге.
Шавкат Мирзиёев, лидер Узбекистана, по данным открытых источников, получает от 60 до 80 тысяч долларов в год.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, зарабатывает от 50 до 70 тысяч долларов в год.
Как видно, доходы глав государств постсоветского пространства различаются, но остаются на достаточно высоком уровне.
Интересно, что в ряде стран официальная зарплата президента может быть весьма скромной:
Президент Китая получает около 22 тысяч долларов в год.
Глава Ирана согласно декларации зарабатывает около 5 тысяч долларов в год.
В Иране это объясняется идеологией: власти подчеркивают, что руководители должны быть «слугами народа», а не элитой с привилегиями.
Абсолютным рекордсменом по уровню дохода среди мировых лидеров является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг — его годовая зарплата составляет 1,69 миллиона долларов.
Для сравнения: это в десять раз больше, чем совокупный годовой доход президентов США, Германии, Японии и Австралии вместе взятых.
Стоит помнить, что официальная зарплата — не единственный источник дохода президентов. Многие из них владеют бизнесами, получают инвестиционные доходы или имеют другие активы.
Кроме того, лидеры государств часто пользуются широким спектром привилегий:
служебные резиденции;
охрана;
персональный транспорт;
бонусы и пожизненные выплаты после окончания полномочий.
Особый случай — бывший президент Уругвая Хосе Мухика, который добровольно отказался от роскоши, не стал жить в официальной резиденции и большую часть своей зарплаты отдавал на благотворительность, предпочитая вести образ жизни обычного гражданина.
Интересный факт из истории США: первый американский президент Джордж Вашингтон изначально хотел отказаться от зарплаты, считая службу на посту вопросом чести и долга. Однако его убедили получать оплату, чтобы задать пример и зафиксировать финансовую сторону должности для будущих президентов.
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