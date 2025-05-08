В конце апреля основатель и президент Freedom Holding Тимур Турлов торжественно открыл обновленную набережную на берегу Капшагайского водохранилища в Конаеве. На километровом прибрежном участке была обновлена брусчатка, появились детские площадки, зоны для воркаута и отдыха, зеленые насаждения.

Сколько денег Тимур Турлов и его Freedom Holding потратили на развитие Казахстана

Это не просто благоустройство территории, а наш вклад в долгосрочное и устойчивое развитие Конаева. Мы верим, что у города огромный потенциал, который будет раскрываться с каждым годом, а наличие таких мест сделает его еще комфортнее для проживания», – отметил бизнесмен.

По его словам, входящая в холдинг страховая компания Freedom Life вложила в проект более 4,5 млрд тенге (900 млн руб.).

Обновление городской инфраструктуры в Конаеве – один из множества социальных проектов, реализуемых Freedom Holding на территории Казахстана. Согласно его отчетности за октябрь-декабрь 2024 года, существенная доля административных расходов, составивших почти $42 млн за квартал, была направлена на благотворительность и спонсорство. Сегодня компания считается одним из самых щедрых «доноров», тратя ежегодно десятки миллиардов тенге в развитие казахстанского общества и улучшение качества жизни граждан.

От бизнесмена до общественника

Тимур Турлов является, пожалуй, наиболее медийным бизнесменом в республике. Он активно ведет личные блоги в крупнейших соцсетях, постоянно выступает в сми с комментариями ключевых экономических новостей или актуальных трендов в современных высокотехнологических отраслях. Ему действительно есть чем поделиться – основанный им инвестиционный холдинг Freedom за несколько лет превратился в экосистему финансовых сервисов для граждан и бизнеса. В нее входят брокерские и страховые компании, банк, платежная система, площадки по продаже билетов на культурные мероприятия, а также авиабилеты, онлайн-супермаркет, телеком-оператор и даже платформа для развлекательного контента. Стоимость всего холдинга, представленного в 22 странах на двух континентах, инвесторы оценивают почти в $9 млрд.

Успехи в предпринимательстве Турлов решил повторить и в общественных проектах. Бизнесмен уверен, что для раскрытия потенциала общества и ускоренного развития экономики необходимо предоставить гражданам возможности для самореализации, то есть построить и наладить работу так называемых социальных лифтов. Лучше всего они работают в связке с двумя главными общественными институтами: образовательной системой и спортом.

На средства Freedom была построен корпус школы IQanat в Боровом для сельских школьников (2,7 млрд тенге), возведен новый кампус для студентов SDU University (1,8 млрд тенге). Компания также выступала спонсором престижной Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), которая проходила в прошлом году в Астане. Freedom Bank выделил 1 млрд тенге на 340 образовательных грантов для выпускников городских и сельских школ, поступающих в вузы по всей стране.

Не менее масштабные проекты холдинг ведет и в национальном спорте. В 2023 году Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат. Под его руководством страна принимала Матч за звание чемпиона мира по шахматам по версии ФИДЕ, юношеский чемпионат Азии в Алматы, командный чемпионат по рапиду и блицу в Астане. По словам бизнесмена, холдинг ежегодно выделает $10 млн на работу федерации, не считая средств на организацию крупных турниров и спонсорство ФИДЕ.

Другое важное направление – развитие футбола в стране. Турлов является членом исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, а также спонсируют созданную по его инициативе молодежную лигу Freedom QJ League, победитель которой получает право представлять Казахстан в Юношеской лиге УЕФА. Проект стал уникальной платформой для развития молодых талантов, уже дающий свои плоды. Так, в феврале стало известно, что легендарный лондонский клуб Челси заплатил казахстанскому «Кайрату» €4 млн за его 16-летнего игрока Дастана Сатпаева, что стало уникальным событием в истории Казахстана. Футболист помог своему бывшему клубу дважды завоевать главный трофей QJ League, прежде чем его заметили в высшей лиге.

Турлов уверен, что успех Сатпаева не будет единичным. «Нет никаких причин для того, чтобы казахстанские футболисты не могли побеждать в Европе. Для этого просто нужно по-настоящему долгосрочное планирование, нужно пройти достаточно длинный путь, и пройти его правильно и последовательно», – считает глава Freedom Holding.

Заслуженное признание

За работу в обоих федерациях Тимур Турлов уже был отмечен различными наградами. В конце 2023-го финансист стал лауреатом премии «Үздік» Министерства туризма и спорта в номинации «Лучший президент аккредитованной спортивной федерации» за вклад в развитие шахмат в стране. В этом году он был удостоен звания «Лучший спортивный менеджер года» в рамках национальной премии MetaRatings Top Awards, а футбольный проект Freedom QJ League был признан «Лучшей спортивной организацией».

Успех своих социальных проектов бизнесмен часто приписывает работающим с ним командам специалистов и менеджеров, но в первую очередь это всегда заслуга лидера, который способен вдохновить коллектив и повести за собой. И неважно, ради чего – для построения многомиллиардного холдинга или возведения школьного корпуса…