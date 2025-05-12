18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.05.2025, 13:45

Taobao в Казахстане: что ждет покупателей и предпринимателей

Новости Казахстана 0 726

Китайская платформа для онлайн-покупок Taobao официально объявила о выходе на казахстанский рынок, запустив русскоязычное мобильное приложение и предложив покупателям новые возможности для трансграничных покупок. Этот шаг знаменует начало активной экспансии компании в Центральной Азии и открывает новые перспективы для казахстанских производителей, стремящихся выйти на глобальные рынки, сообщает Lada.kz

www.lifestyleasia.com
www.lifestyleasia.com

С момента начала локализации в 2024 году Taobao активно адаптирует свои сервисы для казахстанских пользователей. Теперь приложение доступно на русском языке, что значительно упрощает процесс поиска товаров и оформления заказов. Цены автоматически пересчитываются в тенге (KZT), что устраняет необходимость конвертации валют и делает процесс покупок более прозрачным. 

Платформа предлагает широкий ассортимент товаров, включая модные аксессуары, бытовую технику, товары для дома и детские товары. Для новых пользователей предусмотрены специальные предложения, включая скидку в размере 30 юаней (около 2 120 тенге) на любую покупку стоимостью от 31 юаня (около 2 180 тенге) и выше. 

Поддержка казахстанских брендов

Taobao зарегистрирована в Казахстане как плательщик налога на добавленную стоимость (НДС), что позволяет отображать итоговые цены с учетом всех налогов, исключая скрытые сборы. Это обеспечивает покупателям четкое понимание стоимости заказа и упрощает процесс оформления покупок. 

Кроме того, Taobao активно развивает логистическую инфраструктуру в Казахстане. На данный момент платформа насчитывает более 200 пунктов самовывоза в Алматы, Астане и других регионах страны. Пользователи могут выбрать доставку до двери или самовывоз, а также легко отслеживать свои заказы через приложение. 

Один из ключевых аспектов стратегии Taobao в Казахстане — поддержка местных производителей. Платформа намерена предложить казахстанским брендам возможность выхода на китайский рынок через Tmall Global, что может значительно расширить их аудиторию и укрепить позиции на международных рынках. 

"Сегодняшний запуск — это только начало нашего пути в обслуживании казахстанского рынка. Мы рассчитываем на установление еще более прочных связей с местными пользователями и намерены продолжить локализацию нашей деятельности, " — отметила Каролина Рен, глава Taobao в Центральной Азии.

Планы на будущее и развитие локальной инфраструктуры

В будущем Taobao планирует расширить ассортимент товаров, добавить новые способы оплаты и укрепить логистическую инфраструктуру при поддержке своего партнера Cainiao. Кроме того, компания планирует запустить интерфейс на казахском языке, что еще больше упростит процесс покупок для казахстанских пользователей. 

Приложение Taobao уже доступно для бесплатной загрузки в Apple App Store и Google Play Store.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле