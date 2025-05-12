Taobao в Казахстане: что ждет покупателей и предпринимателей

Китайская платформа для онлайн-покупок Taobao официально объявила о выходе на казахстанский рынок, запустив русскоязычное мобильное приложение и предложив покупателям новые возможности для трансграничных покупок. Этот шаг знаменует начало активной экспансии компании в Центральной Азии и открывает новые перспективы для казахстанских производителей, стремящихся выйти на глобальные рынки, сообщает Lada.kz

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С момента начала локализации в 2024 году Taobao активно адаптирует свои сервисы для казахстанских пользователей. Теперь приложение доступно на русском языке, что значительно упрощает процесс поиска товаров и оформления заказов. Цены автоматически пересчитываются в тенге (KZT), что устраняет необходимость конвертации валют и делает процесс покупок более прозрачным.

Платформа предлагает широкий ассортимент товаров, включая модные аксессуары, бытовую технику, товары для дома и детские товары. Для новых пользователей предусмотрены специальные предложения, включая скидку в размере 30 юаней (около 2 120 тенге) на любую покупку стоимостью от 31 юаня (около 2 180 тенге) и выше.

Поддержка казахстанских брендов

Taobao зарегистрирована в Казахстане как плательщик налога на добавленную стоимость (НДС), что позволяет отображать итоговые цены с учетом всех налогов, исключая скрытые сборы. Это обеспечивает покупателям четкое понимание стоимости заказа и упрощает процесс оформления покупок.

Кроме того, Taobao активно развивает логистическую инфраструктуру в Казахстане. На данный момент платформа насчитывает более 200 пунктов самовывоза в Алматы, Астане и других регионах страны. Пользователи могут выбрать доставку до двери или самовывоз, а также легко отслеживать свои заказы через приложение.

Один из ключевых аспектов стратегии Taobao в Казахстане — поддержка местных производителей. Платформа намерена предложить казахстанским брендам возможность выхода на китайский рынок через Tmall Global, что может значительно расширить их аудиторию и укрепить позиции на международных рынках.

"Сегодняшний запуск — это только начало нашего пути в обслуживании казахстанского рынка. Мы рассчитываем на установление еще более прочных связей с местными пользователями и намерены продолжить локализацию нашей деятельности, " — отметила Каролина Рен, глава Taobao в Центральной Азии.

Планы на будущее и развитие локальной инфраструктуры

В будущем Taobao планирует расширить ассортимент товаров, добавить новые способы оплаты и укрепить логистическую инфраструктуру при поддержке своего партнера Cainiao. Кроме того, компания планирует запустить интерфейс на казахском языке, что еще больше упростит процесс покупок для казахстанских пользователей.

Приложение Taobao уже доступно для бесплатной загрузки в Apple App Store и Google Play Store.