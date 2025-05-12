Продаете квартиру? Как не попасть на штраф и не потерять деньги

Чтобы продажа квартиры прошла без проблем, продавцам стоит помнить о трех важных вещах: документы, оформление, налоги, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Продажа квартиры — это не только поиск покупателя и обсуждение цены, но и соблюдение ряда юридических формальностей. Чтобы избежать штрафов и других проблем, важно заранее подготовить все необходимые документы, правильно оформить сделку и учесть налоговые обязательства. Разберем основные этапы этого процесса.
Перед тем как выходить на сделку, убедитесь, что у вас собраны все необходимые документы:
Существует два основных способа регистрации сделки купли-продажи недвижимости:
Через нотариуса
Самостоятельная регистрация через ЦОН или eGov
Если вы продаете квартиру дороже, чем купили, и владели ею менее года, необходимо уплатить налог с разницы между ценой покупки и продажи.
Как рассчитать налог:
Пример:
Важно помнить, что год владения недвижимостью отсчитывается не с даты подписания договора у нотариуса, а с момента государственной регистрации права собственности. Эту дату можно проверить на портале eGov. kz в разделе "Недвижимость".
Как подать декларацию и уплатить налог
До 15 сентября необходимо подать налоговую декларацию по форме 270. 00. Это можно сделать:
Налог нужно оплатить в течение 10 дней после подачи декларации.
Штрафы за просрочку
Если налог не уплачен вовремя, начисляется пеня, а также предусмотрен штраф в размере 15 МРП. В 2025 году это составляет 58 980 тенге (1 МРП = 3932 тенге).
Когда налог платить не нужно:
Продажа квартиры - это несложный процесс, если заранее подготовить документы, правильно оформить сделку и учесть все налоговые обязательства. Следуя этим простым правилам, можно избежать штрафов и других неприятных сюрпризов.
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