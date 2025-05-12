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12.05.2025, 17:52

Продаете квартиру? Как не попасть на штраф и не потерять деньги

Новости Казахстана 0 456

Чтобы продажа квартиры прошла без проблем, продавцам стоит помнить о трех важных вещах: документы, оформление, налоги, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

wirestock / envato.com
wirestock / envato.com

Продажа квартиры — это не только поиск покупателя и обсуждение цены, но и соблюдение ряда юридических формальностей. Чтобы избежать штрафов и других проблем, важно заранее подготовить все необходимые документы, правильно оформить сделку и учесть налоговые обязательства. Разберем основные этапы этого процесса. 

Документы для продажи квартиры

 

Перед тем как выходить на сделку, убедитесь, что у вас собраны все необходимые документы: 

  • Право собственности — договор купли-продажи, дарения, наследства или решение суда, подтверждающее ваше право на квартиру. 
  • Удостоверение личности — действующий паспорт или ID-карта, не просроченные. 
  • Технический паспорт — документ, содержащий основные характеристики недвижимости, включая площадь и планировку. 
  • Справка об отсутствии обременений — подтверждает, что квартира не находится в залоге или под арестом. 
  • Согласие супруга(и) — нотариально заверенное согласие необходимо, если вы состоите в браке. 
  • Разрешение органов опеки — требуется, если собственником недвижимости является несовершеннолетний ребенок. 

Способы оформления сделки

 

Существует два основных способа регистрации сделки купли-продажи недвижимости: 

Через нотариуса

  • Быстро и удобно, но дороже. 
  • Стоимость услуги в 2025 году составляет 12 МРП, что эквивалентно 47 184 тенге. 
  • Плюс госпошлина, которая обычно оплачивается пополам продавцом и покупателем. 

Самостоятельная регистрация через ЦОН или eGov

  • Дешевле, так как оплачивается только госпошлина (около 2000 тенге). 
  • Потребует внимательного заполнения договора и сбора всех необходимых документов. 

Налоги и возможные штрафы

 

Если вы продаете квартиру дороже, чем купили, и владели ею менее года, необходимо уплатить налог с разницы между ценой покупки и продажи. 

Как рассчитать налог: 

  • Налог составляет 10% от полученной прибыли. 

Пример: 

  • Купили квартиру за 30 млн тенге. 
  • Продали за 35 млн тенге. 
  • Прибыль: 5 млн тенге. 
  • Налог: 10% от 5 млн = 500 000 тенге. 

Важно помнить, что год владения недвижимостью отсчитывается не с даты подписания договора у нотариуса, а с момента государственной регистрации права собственности. Эту дату можно проверить на портале eGov. kz в разделе "Недвижимость". 

Как подать декларацию и уплатить налог

До 15 сентября необходимо подать налоговую декларацию по форме 270. 00. Это можно сделать: 

  • через мобильное приложение E-Salyq Azamat;
  • на сайте eGov. kz;
  • в электронном «Кабинете налогоплательщика»;
  • лично в районном управлении государственных доходов. 

Налог нужно оплатить в течение 10 дней после подачи декларации. 

Штрафы за просрочку

Если налог не уплачен вовремя, начисляется пеня, а также предусмотрен штраф в размере 15 МРП. В 2025 году это составляет 58 980 тенге (1 МРП = 3932 тенге). 

Когда налог платить не нужно: 

  • Если продажная цена квартиры не превышает первоначальную цену покупки. 
  • Если недвижимость находилась в собственности более одного года. 

Продажа квартиры - это несложный процесс, если заранее подготовить документы, правильно оформить сделку и учесть все налоговые обязательства. Следуя этим простым правилам, можно избежать штрафов и других неприятных сюрпризов.

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