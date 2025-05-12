Продаете квартиру? Как не попасть на штраф и не потерять деньги

Чтобы продажа квартиры прошла без проблем, продавцам стоит помнить о трех важных вещах: документы, оформление, налоги, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

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Продажа квартиры — это не только поиск покупателя и обсуждение цены, но и соблюдение ряда юридических формальностей. Чтобы избежать штрафов и других проблем, важно заранее подготовить все необходимые документы, правильно оформить сделку и учесть налоговые обязательства. Разберем основные этапы этого процесса.

Документы для продажи квартиры

Перед тем как выходить на сделку, убедитесь, что у вас собраны все необходимые документы:

Право собственности — договор купли-продажи, дарения, наследства или решение суда, подтверждающее ваше право на квартиру.

Удостоверение личности — действующий паспорт или ID-карта, не просроченные.

Технический паспорт — документ, содержащий основные характеристики недвижимости, включая площадь и планировку.

Справка об отсутствии обременений — подтверждает, что квартира не находится в залоге или под арестом.

Согласие супруга(и) — нотариально заверенное согласие необходимо, если вы состоите в браке.

Разрешение органов опеки — требуется, если собственником недвижимости является несовершеннолетний ребенок.

Способы оформления сделки

Существует два основных способа регистрации сделки купли-продажи недвижимости:

Через нотариуса

Быстро и удобно, но дороже.

Стоимость услуги в 2025 году составляет 12 МРП, что эквивалентно 47 184 тенге.

Плюс госпошлина, которая обычно оплачивается пополам продавцом и покупателем.

Самостоятельная регистрация через ЦОН или eGov

Дешевле, так как оплачивается только госпошлина (около 2000 тенге).

Потребует внимательного заполнения договора и сбора всех необходимых документов.

Налоги и возможные штрафы

Если вы продаете квартиру дороже, чем купили, и владели ею менее года, необходимо уплатить налог с разницы между ценой покупки и продажи.

Как рассчитать налог:

Налог составляет 10% от полученной прибыли.

Пример:

Купили квартиру за 30 млн тенге.

Продали за 35 млн тенге.

Прибыль: 5 млн тенге.

Налог: 10% от 5 млн = 500 000 тенге.

Важно помнить, что год владения недвижимостью отсчитывается не с даты подписания договора у нотариуса, а с момента государственной регистрации права собственности. Эту дату можно проверить на портале eGov. kz в разделе "Недвижимость".

Как подать декларацию и уплатить налог

До 15 сентября необходимо подать налоговую декларацию по форме 270. 00. Это можно сделать:

через мобильное приложение E-Salyq Azamat;

на сайте eGov. kz;

в электронном «Кабинете налогоплательщика»;

лично в районном управлении государственных доходов.

Налог нужно оплатить в течение 10 дней после подачи декларации.

Штрафы за просрочку

Если налог не уплачен вовремя, начисляется пеня, а также предусмотрен штраф в размере 15 МРП. В 2025 году это составляет 58 980 тенге (1 МРП = 3932 тенге).

Когда налог платить не нужно:

Если продажная цена квартиры не превышает первоначальную цену покупки.

Если недвижимость находилась в собственности более одного года.

Продажа квартиры - это несложный процесс, если заранее подготовить документы, правильно оформить сделку и учесть все налоговые обязательства. Следуя этим простым правилам, можно избежать штрафов и других неприятных сюрпризов.