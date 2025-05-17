Касым-Жомарт Токаев: президент, который не ждет аплодисментов

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, отмечает свое 72-летие без публичных торжеств и громких заявлений. Его политическая карьера, начавшаяся в годы советской дипломатии, прошла через кризисы и вызовы, чтобы привести его к посту главы государства. Сегодня Токаев продолжает курс реформ, стремясь укрепить государственность и международный статус Казахстана, передает Lada.kz
Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы, в семье Кемеля Токаева, известного писателя и участника Великой Отечественной войны, и Турар Шабарбаевой, преподавателя иностранных языков. С ранних лет он был погружен в культурную и образовательную среду, что, вероятно, предопределило его интерес к международным отношениям.
К 38 годам Токаев занял пост заместителя министра иностранных дел Казахстана, в 40 лет стал первым заместителем министра и членом Национального совета по государственной политике, в 41 — министром, в 46 — премьер-министром, а затем снова министром иностранных дел. В 57 лет он был назначен заместителем генерального секретаря ООН, став первым представителем Казахстана на столь высоком международном посту.
После передачи власти 20 марта 2019 года Токаев дважды выигрывал президентские выборы, набирая 71% голосов в 2019 году и 81% в 2022 году. Его президентство совпало с рядом серьезных вызовов - от глобальной пандемии COVID-19 до политических кризисов и стихийных бедствий. Несмотря на это, Токаев смог удержать страну на пути реформ, сохраняя политическую стабильность и международный авторитет Казахстана.
Политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что Токаев проводит курс на сбалансированное реформирование политической системы, общественную консолидацию и укрепление верховенства закона. Особое внимание уделяется развитию гражданского общества, поддержке молодежных инициатив и расширению роли неправительственных организаций.
На международной арене Токаев зарекомендовал себя как сторонник многовекторной политики, стремящийся поддерживать баланс между Россией, Китаем и Западом. Высоко оценил управленческий потенциал казахстанского лидера датский эксперт по международным отношениям Пол Андреасон. В своей статье, опубликованной на сайте EUReporter подчеркивает, что Токаев не только стремится к реформам внутри страны, но и активно участвует в глобальных инициативах по поддержке безопасности, разоружению и укреплению региональной стабильности.
Кроме того, президент активно развивает партнерство с Европейским Союзом, Китаем и Турцией, что отражает стратегию Казахстана по снижению зависимости от одного экономического или политического центра.
Президентство Токаева пришлось на сложный период, включавший попытку государственного переворота в январе 2022 года, вызванную глубокими социальными и политическими противоречиями. Однако Токаев сумел удержать контроль над ситуацией, приняв жесткие меры против участников мятежа и укрепив вертикаль власти. Его подход к управлению страной демонстрирует стремление к сохранению независимости Казахстана в условиях растущего внешнего давления.
Сбалансированное развитие страны, укрепление правового государства и поддержка демократических институтов остаются ключевыми задачами Токаева. Он нацелен на формирование открытого и динамичного общества, готового к вызовам современности, что включает в себя как экономические, так и социальные реформы.
Касым-Жомарт Токаев продолжает путь реформатора, стремящегося создать устойчивое будущее для Казахстана, опираясь на многовекторную внешнюю политику и укрепление внутренней стабильности. Это делает его одной из ключевых фигур в современной Центральной Азии, чье влияние выходит далеко за пределы его страны.
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