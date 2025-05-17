Касым-Жомарт Токаев: президент, который не ждет аплодисментов

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, отмечает свое 72-летие без публичных торжеств и громких заявлений. Его политическая карьера, начавшаяся в годы советской дипломатии, прошла через кризисы и вызовы, чтобы привести его к посту главы государства. Сегодня Токаев продолжает курс реформ, стремясь укрепить государственность и международный статус Казахстана, передает Lada.kz

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Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы, в семье Кемеля Токаева, известного писателя и участника Великой Отечественной войны, и Турар Шабарбаевой, преподавателя иностранных языков. С ранних лет он был погружен в культурную и образовательную среду, что, вероятно, предопределило его интерес к международным отношениям.

К 38 годам Токаев занял пост заместителя министра иностранных дел Казахстана, в 40 лет стал первым заместителем министра и членом Национального совета по государственной политике, в 41 — министром, в 46 — премьер-министром, а затем снова министром иностранных дел. В 57 лет он был назначен заместителем генерального секретаря ООН, став первым представителем Казахстана на столь высоком международном посту.

Переход к президентству

После передачи власти 20 марта 2019 года Токаев дважды выигрывал президентские выборы, набирая 71% голосов в 2019 году и 81% в 2022 году. Его президентство совпало с рядом серьезных вызовов - от глобальной пандемии COVID-19 до политических кризисов и стихийных бедствий. Несмотря на это, Токаев смог удержать страну на пути реформ, сохраняя политическую стабильность и международный авторитет Казахстана.

Политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что Токаев проводит курс на сбалансированное реформирование политической системы, общественную консолидацию и укрепление верховенства закона. Особое внимание уделяется развитию гражданского общества, поддержке молодежных инициатив и расширению роли неправительственных организаций.

Международное признание и многовекторная политика

На международной арене Токаев зарекомендовал себя как сторонник многовекторной политики, стремящийся поддерживать баланс между Россией, Китаем и Западом. Высоко оценил управленческий потенциал казахстанского лидера датский эксперт по международным отношениям Пол Андреасон. В своей статье, опубликованной на сайте EUReporter подчеркивает, что Токаев не только стремится к реформам внутри страны, но и активно участвует в глобальных инициативах по поддержке безопасности, разоружению и укреплению региональной стабильности.

Кроме того, президент активно развивает партнерство с Европейским Союзом, Китаем и Турцией, что отражает стратегию Казахстана по снижению зависимости от одного экономического или политического центра.

Испытания и вызовы

Президентство Токаева пришлось на сложный период, включавший попытку государственного переворота в январе 2022 года, вызванную глубокими социальными и политическими противоречиями. Однако Токаев сумел удержать контроль над ситуацией, приняв жесткие меры против участников мятежа и укрепив вертикаль власти. Его подход к управлению страной демонстрирует стремление к сохранению независимости Казахстана в условиях растущего внешнего давления.

Сбалансированное развитие страны, укрепление правового государства и поддержка демократических институтов остаются ключевыми задачами Токаева. Он нацелен на формирование открытого и динамичного общества, готового к вызовам современности, что включает в себя как экономические, так и социальные реформы.

Касым-Жомарт Токаев продолжает путь реформатора, стремящегося создать устойчивое будущее для Казахстана, опираясь на многовекторную внешнюю политику и укрепление внутренней стабильности. Это делает его одной из ключевых фигур в современной Центральной Азии, чье влияние выходит далеко за пределы его страны.