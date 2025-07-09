Уведомление за 90 дней: банки в Казахстане обяжут заранее сообщать о росте тарифов

Казахстанские банки ждут изменения в порядке взаимодействия с клиентами. Новый проект постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) размещен на портале «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 21 июля. В документе предлагается ужесточить требования к прозрачности банковских услуг и повысить доступность финансовой инфраструктуры для всех категорий населения, сообщает Lada.kz.
Проект постановления предполагает внесение ряда ключевых поправок в правила банковской деятельности. В частности:
Уведомление о повышении тарифов
Банки будут обязаны заранее — не менее чем за три месяца — информировать клиентов о любых изменениях в тарифах на услуги, включая платежи и переводы.
Обязательства по доступности для маломобильных граждан
Банковским организациям предстоит обеспечить соответствие своих отделений национальным стандартам доступности. Это касается обслуживания людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Онлайн-калькуляторы на сайтах банков
Каждый банк будет обязан разместить на своем официальном сайте онлайн-калькулятор, с помощью которого клиенты смогут рассчитать сумму ежемесячных платежей по кредитам еще до подписания договора.
Фиксация сроков ответа на обращения
Вводятся четкие сроки, в течение которых банки должны рассматривать обращения клиентов и предоставлять письменные ответы.
Проект постановления открыт для обсуждения до 21 июля 2025 года. Любой гражданин Казахстана может принять участие в обсуждении и оставить комментарии на портале «Открытые НПА». Инициатива направлена на повышение прозрачности банковского сектора и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
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