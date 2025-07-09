Уведомление за 90 дней: банки в Казахстане обяжут заранее сообщать о росте тарифов

Проект постановления предполагает внесение ряда ключевых поправок в правила банковской деятельности. В частности:

Уведомление о повышении тарифов

Банки будут обязаны заранее — не менее чем за три месяца — информировать клиентов о любых изменениях в тарифах на услуги, включая платежи и переводы.

Обязательства по доступности для маломобильных граждан

Банковским организациям предстоит обеспечить соответствие своих отделений национальным стандартам доступности. Это касается обслуживания людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Онлайн-калькуляторы на сайтах банков

Каждый банк будет обязан разместить на своем официальном сайте онлайн-калькулятор, с помощью которого клиенты смогут рассчитать сумму ежемесячных платежей по кредитам еще до подписания договора.