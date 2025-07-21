Председателей ОСИ и КСК в Казахстане начнут штрафовать по-крупному — предупреждений больше не будет

В рамках масштабной жилищной реформы в Казахстане внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РК). Теперь за ряд нарушений в сфере управления жилыми домами председатели объединений собственников имущества (ОСИ), кооперативов собственников квартир (КСК) и руководители управляющих компаний будут не просто получать предупреждения, а платить существенные штрафы — от 50 до 200 месячных расчетных показателей (МРП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Реформа в действии: штрафы вместо предупреждений

Поправки утверждены законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Документ уже подписан главой государства и вступает в силу 15 сентября 2025 года.

Что предусматривалось раньше?

До изменений статья 320 КоАП РК содержала санкции в основном для застройщиков. А председатели ОСИ и КСК, даже при систематических нарушениях, могли отделаться лишь предупреждением. Некоторые серьезные проступки и вовсе не регулировались — например, игнорирование обязательств по передаче документации при смене управления.

Новый порядок: за что и сколько теперь придется платить

Обновленная редакция статьи 320 вводит конкретные штрафы за ряд нарушений, связанных с управлением объектами кондоминиума:

Нарушение сроков открытия счетов

При задержке с открытием текущего счета для управления многоквартирным домом или сберегательного счета для накоплений на капремонт — штраф составит 50 МРП . (Часть 4 статьи 320 КоАП)

Несвоевременная отчетность

За непредставление ежемесячного или годового отчета по управлению домом и содержанию общего имущества — 50 МРП . (Часть 5 статьи 320 КоАП)

Нарушения при передаче управления

При смене формы управления или субъекта управления домом, если нарушены сроки предоставления акта приема-передачи документации и оборудования, либо если руководитель отказывается подписывать акт, — штраф составит: 50 МРП для физических лиц; 100 МРП для юридических лиц. (Часть 8 статьи 320 КоАП) В случае повторного нарушения в течение года штраф удваивается: 100 МРП для физических лиц и 200 МРП для юрлиц. (Часть 10 статьи 320 КоАП)



Оплатить штраф за счет жильцов не получится

Важно отметить: законом прямо запрещено оплачивать эти штрафы из средств, находящихся на текущих и сберегательных счетах ОСИ, КСК или управляющей компании. То есть, ответственность полностью ложится на самих председателей и управляющих — платить придется из личных средств.

Вывод: Новые штрафные санкции направлены на повышение дисциплины среди управдомов и усиление контроля за качеством управления жилыми домами. Власти рассчитывают, что меры заставят руководство ОСИ и КСК более ответственно подходить к своим обязанностям и перестанут игнорировать законодательство.