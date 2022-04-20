На выходных в Мангистауской области прошел крупнейший казахстанский форум “ВРЕМЯ МЕНЯТЬ”

Казахстанский Форум “ВРЕМЯ МЕНЯТЬ”
Форум посетили 630 участников, приехавших из 25 городов и 4-х стран.
Спикерами мероприятия выступили такие выдающиеся личности мирового масштаба как:
▪️ основатель образовательной платформы Кайдзен, казахстанский инвестор, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев
▪️ мультимиллионер, бизнес-наставник, воспитавший 42 миллионера, Саидмурод Давлатов
▪️ лучший маркетолог Украины Андрей Федорив
▪️ бизнес-тренер, основатель ресурсного центра ADAMANT Шолпан Тусипбекова
Основными темами форума были:
• Стратегия удвоения дохода
• Маркетинг в этом безумном мире
• Духовность - основа личности и бизнеса
• Эффективность во время кризиса
Участники смогли получить ответы на вопросы:
- Как заработать свой первый миллион?
- Почему выживает не сильнейший, а эффективный?
- Взаимосвязь между духовностью и доходом.
Спикеры поделились личным опытом ведения бизнеса, секретами успеха, трендами и своим видением.
Хедлайнерами вечера выступила группа ORDA.
Генеральный спонсор: Строительный холдинг K7 GROUP
Организатор: Ресурсный центр Adamant
Партнёрский проект
Спикерами мероприятия выступили такие выдающиеся личности мирового масштаба как:
▪️ основатель образовательной платформы Кайдзен, казахстанский инвестор, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев
▪️ мультимиллионер, бизнес-наставник, воспитавший 42 миллионера, Саидмурод Давлатов
▪️ лучший маркетолог Украины Андрей Федорив
▪️ бизнес-тренер, основатель ресурсного центра ADAMANT Шолпан Тусипбекова
Основными темами форума были:
• Стратегия удвоения дохода
• Маркетинг в этом безумном мире
• Духовность - основа личности и бизнеса
• Эффективность во время кризиса
Участники смогли получить ответы на вопросы:
- Как заработать свой первый миллион?
- Почему выживает не сильнейший, а эффективный?
- Взаимосвязь между духовностью и доходом.
Спикеры поделились личным опытом ведения бизнеса, секретами успеха, трендами и своим видением.
Хедлайнерами вечера выступила группа ORDA.
Генеральный спонсор: Строительный холдинг K7 GROUP
Организатор: Ресурсный центр Adamant
Партнёрский проект