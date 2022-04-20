На выходных в Мангистауской области прошел крупнейший казахстанский форум “ВРЕМЯ МЕНЯТЬ”

Форум посетили 630 участников, приехавших из 25 городов и 4-х стран.▪️ основатель образовательной платформы Кайдзен, казахстанский инвестор, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев▪️ мультимиллионер, бизнес-наставник, воспитавший 42 миллионера, Саидмурод Давлатов▪️ лучший маркетолог Украины Андрей Федорив▪️ бизнес-тренер, основатель ресурсного центра ADAMANT Шолпан Тусипбекова• Стратегия удвоения дохода• Маркетинг в этом безумном мире• Духовность - основа личности и бизнеса• Эффективность во время кризиса- Как заработать свой первый миллион?- Почему выживает не сильнейший, а эффективный?- Взаимосвязь между духовностью и доходом.Спикеры поделились личным опытом ведения бизнеса, секретами успеха, трендами и своим видением.Хедлайнерами вечера выступила группа ORDA.Строительный холдинг K7 GROUPОрганизатор: Ресурсный центр Adamant