Mycar.kz расширяется - запуск франшизы в Актау

«Как мы и обещали, в этом году мы запустили еще одну франшизу на западе Казахстана и дали старт работе автоцентра в Актау. Жителям города стало проще и комфортнее выбирать и покупать автомобили – экосистема предоставляет полный спектр финансовых и прочих услуг, которые значительно облегчают жизнь автолюбителей», – рассказал директор по развитию бизнеса Mycar.kz Тимур Григорьев.





Mycar Aktau ФОТО: архив пресс-службы Mycar Aktau ФОТО: архив пресс-службы

«Мы выбрали Mycar.kz в качестве франшизы, потому что эта компания уже зарекомендовала себя на рынке как профессиональная команда, имеет большой опыт в продаже автомобилей и занимает в этой сфере лидирующие позиции. Благодаря этому мы в очень короткий срок смогли запустить бизнес по купле-продаже автомобилей с пробегом на высоком профессиональном уровне. Уверены, что наши клиенты это оценят», – отметил директор автоцентра Mycar Aktau Мансур Рахметов.

Партнером Mycar.kz в Актау стала группа компаний ТОО «Саяхат Индастриc Групп». В Мангистауской области под ее руководством работают дилерские центры Hyundai и Chery.На сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют шесть автоцентров Mycar.kz (два – в Алматы и по одному автоцентру в городах Астана, Шымкент, Уральск и Актау).В регионе будет работать программа проверки авто с пробегом – Mycar Prime. Доступно также автокредитование или покупка c отсрочкой платежа от микрофинансовой организации Mycar Finance, система автоматизации бизнеса для дилерских центров Mycar Pro и единое мобильное приложение с множеством дополнительных опций.Mycar.kz – это экосистема, которая состоит из приложения, автоцентров, микрофинансовой организации и системы по автоматизации бизнеса. Все продукты бренда доступны через приложение, где можно выбрать автомобиль, получить предварительное одобрение на автокредитование, записаться на сервис или технический осмотр и продать автомобиль через классифайд (онлайн-витрина объявлений).