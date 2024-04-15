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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 11:39

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Как «КазАзот» помогает бороться с паводками в регионах

Как «КазАзот» помогает бороться с паводками в регионах
Общая сумма помощи, выделенной «КазАзот» на ликвидацию последствий паводков и помощь жителям Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, составляет 46 миллионов тенге.

В первые дня паводка более 100 семей в Актюбинской области нуждались в продуктах питания, теплой одежде. «КазАзот» направил 119 продуктовых корзин, теплую одежду и 4000 мешков для изготовления плотин в Актюбинскую область.

Помимо финансовой помощи «КазАзот» продолжает оказывать помощь людьми, задействованными в предотвращении и ликвидации последствий паводков. 30 добровольцев из числа сотрудников предприятия прибыли в Уральск (Западно-Казахстанскую область) для оказания необходимой гуманитарной помощи.

Компания полностью обеспечила сотрудников всем необходимым для выполнения важной миссии. При этом сохраняется заработная плата каждого сотрудника и оплачиваются командировочные расходы.

“Казазот” также направил в Уральск 1 вагон гуманитарной помощи в виде инструментов, продуктов, теплых вещей, а также 134 000 мешка для создания баррикады, чтобы поддержать нуждающихся жителей ЗКО.

Ночью 11 апреля «КазАзот» в срочном порядке направил гуманитарный груз весом 4 т (37 тысяч мешков) рейсом Актау- Уральск. В настоящий момент 30 сотрудников «КазАзот» находятся в Уральске и занимаются оказанием гуманитарной помощи местному населению.

Мы уверены, что наши усилия будут направлены на благо тех, кто нуждается в нашей помощи.

Как «КазАзот» помогает бороться с паводками в регионах


Как «КазАзот» помогает бороться с паводками в регионах


Как «КазАзот» помогает бороться с паводками в регионах


Партнерский проект "Лады" и АО «КазАзот»



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