Сейчас на сайте
3287
объявлений
  • продам Приозерный, 5-комн. дом за 35 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • продам Гараж за 1 200 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 90 000 тенге
  • продам Коттедж за 12 000 000 тенге
  • продам Магазин за 35 000 000 тенге
  • продам Производственную базу за 10 200 000 тенге
 

 
Пятница, 23 Декабря
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.09 KZT
  • €1 = 346.87 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » PDF

#51 (1077) 22 декабря 2016

#51 (1077) 22 декабря 2016

1077.pdf [2,7 Mb] (cкачиваний: 8)
Сегодня, 15:59
скачать
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика