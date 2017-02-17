7 (1085) 16 февраля 2017

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продам 3-комнатную квартиру за 19 800 000 тенге

продам 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге

продам Гараж за 2 200 000 тенге

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продам Офис за 35 000 000 тенге

продам Батыр, земельный участок за 1 500 000 тенге

меняю Акшукур, дом за 20 500 000 тенге

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