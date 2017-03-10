10 (1087) 9 марта 2017

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продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге

продам 3-комнатную квартиру за 68 000 000 тенге

продам Гараж за 1 200 000 тенге

продам Актау, зем. участок за 43 000 000 тенге

сдам 3-комнатную квартиру за 9 000 тенге

сдам 4-комнатную квартиру за 400 000 тенге

продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге

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