Взгляд со стороны на «Альфатраст»: разбор работы и отзывы о компании Alfatrust Ltd

Какие услуги оказывает Alfatrust

интересные инвестиционные продукты и программы;



доступный вход на рынок IPO/ICO инвестирования, где вы можете вкладывать деньги в акции первой эмиссии, отличающиеся высоким потенциальным

доходом, а также ценные бумаги на стадии Pre-IPO и криптовалютные токены;



удобные конкурентные условия торговли по контрактам на разницу цен самыми популярными торговыми инструментами;



доверительное управление активами клиентов при инвестировании и занятии трейдингом на торговой платформе «Альфатраст»;



консалтинговую поддержку трейдеров и инвесторов;



разработку и регулярное обновление аналитической информации по разным видам заработка.

Перспективы инвестирования с Alfatrust

управляемые портфели Alfatrust;



премиальные инвестиционные проекты;



персональные программы инвестирования для VIP-клиентов.

«Консервативный» с вложением денег на срок 12 месяцев. Минимальный депозит в этом портфеле составляет 52000 USD, а ожидаемый доход 12%;



«Модель» – портфель для краткосрочного инвестирования на срок от 1-6 месяцев с прибылью от 1 до 24%. Минимальный депозит по портфелю – 104000 USD;



«Гейнер», рассчитанный на три месяца. Доход по такому портфелю 35%, а минимальный депозит – 492000 USD.

элитную недвижимость в странах Европы;



поля медицинского каннабиса в Канаде и США;



жемчужные и рыбные фермы;



спортивный автопром, яхтинг и другие венчурные проекты с гарантированно высокой прибылью.

Вложение в IPO/ICO вместе с Alfatrust – развод или выгодное партнёрство

низкий порог входа – с депозитом «Стартер» вы можете покупать и продавать акции и токены, инвестируя сумму от 1000 USD, что вполне доступно даже мелким инвесторам;



отсутствие необходимости в получении статуса КИ – на сервисе компании можно покупать и продавать токены и акции, не являясь квалифицированным инвестором;



возможность продавать акции без lock-up периода, а монеты токенов использовать для трейдинга на платформе компании «Альфатраст»;



доступ к акциям и токенам фирм, работающих в высокодоходных нишах бизнеса. Их эксперты и аналитики Alfatrust отбирают по эксклюзивной методике из компаний и стартапов с капитализацией от 1 млрд USD;



консультативную поддержку финансовых экспертов, аналитиков и трейдеров с большим опытом работы с IPO/ICO;



услугу доверительного управления активами клиентов на рынке первичных акций и токенов.

Трейдинг на платформе компании «Альфатраст»

современную торговую платформу на базе программ UTIP Technologies, отличающуюся удобными терминалами, высокой производительностью и функциональностью, что отмечают в отзывах все клиенты «Альфатраст»;



доступ к популярным торговым инструментам – валютным парам (мажорным и экзотическим), акциям крупных компаний, сырьевым ресурсам, драгоценным металлам, фьючерсам, индексам и другим активам (всего их около 200);



конкурентные торговые условия с низкими комиссиями, узкими спредами, возможностью маржинальной торговли и персональными системами комиссионных платежей для активных трейдеров;



актуальную, ежедневно обновляемую аналитику по всем рынкам и активам;



услугу доверительного управления, что осуществляется профессиональными трейдерами, которые управляют RAMтм-портфелями. При этом вы можете сами выбрать торгуемый актив и наиболее эффективного, на ваш взгляд, трейдера.

Что говорят о компании «Альфатраст», отзывы клиентов

безусловную гарантию вывода денежных средств;



высокое качество и достоверность аналитических материалов, своевременное их обновление;



честность по отношению к клиентам, что выражается в прозрачности процессов торговли и инвестирования, и добросовестном управлении активами трейдеров и инвесторов;



отличный клиентский сервис с быстрым реагированием на возникающие проблемы.

возможность вывода денег не ранее, чем через месяц после первого пополнения счёта;



затягивание с обработкой заявки на вывод денежных средств, что часто занимает 3-5 дней;



невозможность застраховать капитал от банкротства из-за регистрации фирмы в офшоре.

«Альфатраст» Лтд. – международная инвестиционная компания с головным офисом в Лондоне, зарегистрированная в Сент-Люсии, ориентированная, прежде всего, на работу с частными лицами и компаниями стран СНГ и предлагающая им:Как видим, перечень услуг инвестиционной компании Alfatrust позволяет её клиентам выбирать между различными способами вложения денежных средств, а это существенно снижает риски финансовых потерь.Наличие физического офиса, тем более в стране с жёстким контролем деятельности финансовых и брокерских фирм, позволяет сделать вывод о серьёзности намерений компании, ведь она работает уже более двух лет, что было бы невозможно, если бы у FCA возникли серьёзные претензии к компании или кто-то публично обвинил «Альфатраст» в обмане или разводе на деньги.Для частных, физических и юридических лиц компания «Альфатраст» предлагает вложение свободных денег в фирменные инвестиционные продукты:Управляемые портфели «Альфатраст» являются по сути биржевыми фондами ETF. Вложившись в выбранный портфель, вы приобретаете долю дохода в нём в зависимости от вложенной суммы, но не более 33% от общего портфельного дохода.Сразу следует ответить сомневающимся скептикам, которые могут заподозрить Alfatrust в возможности обмана при доверительном управлении, что вряд ли в этом случае можно ждать подвоха или безответственного подхода управляющего менеджера к своим решениям по инвестированию. Ведь он является одновременно соинвестором в своём портфеле и лично заинтересован в результативности принимаемых решений.Сегодня компания «Альфатраст» предлагает инвестировать в следующие портфели:Инвестировать в премиальные инвестиционные проекты Alfatrust можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом, созданным компанией, который позволяет вложить деньги в прибыльный бизнес:Для инвесторов, способных вложить сумму не менее 100000 USD, компания предлагает персонализированные проекты инвестирования, реализуемые командой профессиональных портфельных менеджеров и финансовых консультантов. Такой клиент получает доступ к инфраструктуре и ресурсам компании. Через юриста и персонального консультанта он может контролировать ход инвестирования, принимать участие в управлении своими активами.Инвестирование в развитие новых публичных компаний через приобретение акций первичного размещения, особенно на стадии предварительной эмиссии Pre-IPO, а также в криптовалютные токены (ICO), выпускаемые частными компаниями, – один из самых перспективных способов вложения денежных средств. «Альфатраст» предлагает клиентам привлекательные условия работы на этом рынке:Возможен ли здесь обман со стороны «Альфатраст»? Решайте сами. На наш взгляд, условия вполне привлекательные, особенно если посмотреть на список эмитентов, чьи акции предлагает компания. Здесь и SpaceX – один из мировых лидеров в области ракетостроения и освоения космоса, и американская компания Procore – разработчик ПО для строительных проектов, и другие фирмы, работающие в сфере облачных технологий, генной инженерии, кибербезопасности и других прибыльных отраслях.Что касается доверительного управления, то эту услугу никто не навязывает. Вы можете сами принимать все решения. Но многие клиенты, желающие поработать с токенами криптовалют, прибегают к услугам управляющего менеджера. Ведь блокчейн – новая технология, в которой разбираются далеко не все, и риск потерять деньги достаточно высок. Отзывы же клиентов Alfatrust об услуге доверительного управления на рынке ICO исключительно положительные. В них инвесторы отмечают профессионализм и хорошее понимание специалистами компании всех процессов, связанных с криптовалютами.Для торговли традиционными инструментами по CFD-контрактам Alfatrust предлагает клиентам:Кроме того, на платформе компании вы можете получать реферальный доход, привлекая клиентов в свой RAMтм-портфель.Посетив тематические форумы и проанализировав отзывы об Alfatrust, мы убедились, что они в большинстве своём положительные. Никаких серьёзных обвинений молодой компании в разводе на деньги или мошенничестве мы не нашли.Среди главных преимуществ Alfatrust трейдеры и инвесторы, работающие с компанией, отмечают:Если говорить о недостатках, которые содержатся в отзывах об Alfatrust, то их клиенты компании упоминают реже, и они носят сугубо субъективный характер. Например, некоторые трейдеры и инвесторы отмечают в качестве недостатка:Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что Alfatrust, конечно же, никакой не лохотрон, и с этой компанией можно сотрудничать. Тем более, что она предоставляет хорошую возможность диверсифицировать портфель ваших доходов.