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Взгляд со стороны на «Альфатраст»: разбор работы и отзывы о компании Alfatrust Ltd

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Взгляд со стороны на «Альфатраст»: разбор работы и отзывы о компании Alfatrust Ltd
Альфатраст
Каждый человек, желающий попробовать себя в трейдинге или инвестировании, знает, как непросто выбрать компанию, которая помогла бы выйти на мировые рынки и разобраться в сложной, постоянно меняющейся обстановке на них. Неплохо было бы знать для этого хоть о десятке фирм, работающих в этой отрасли, чтобы имелся выбор. В этом небольшом обзоре мы хотим разобрать работу молодой компании Alfatrust, которая на рынке финансовых услуг появилась в 2019 году. Надеемся, что предоставленная нами информация поможет понять, что собой представляет эта фирма, какие варианты заработка предлагает и не является ли Альфатраст очередным лохотроном.

Какие услуги оказывает Alfatrust



«Альфатраст» Лтд. – международная инвестиционная компания с головным офисом в Лондоне, зарегистрированная в Сент-Люсии, ориентированная, прежде всего, на работу с частными лицами и компаниями стран СНГ и предлагающая им:
  • интересные инвестиционные продукты и программы;
  • доступный вход на рынок IPO/ICO инвестирования, где вы можете вкладывать деньги в акции первой эмиссии, отличающиеся высоким потенциальным
  • доходом, а также ценные бумаги на стадии Pre-IPO и криптовалютные токены;
  • удобные конкурентные условия торговли по контрактам на разницу цен самыми популярными торговыми инструментами;
  • доверительное управление активами клиентов при инвестировании и занятии трейдингом на торговой платформе «Альфатраст»;
  • консалтинговую поддержку трейдеров и инвесторов;
  • разработку и регулярное обновление аналитической информации по разным видам заработка.


Как видим, перечень услуг инвестиционной компании Alfatrust позволяет её клиентам выбирать между различными способами вложения денежных средств, а это существенно снижает риски финансовых потерь.

Наличие физического офиса, тем более в стране с жёстким контролем деятельности финансовых и брокерских фирм, позволяет сделать вывод о серьёзности намерений компании, ведь она работает уже более двух лет, что было бы невозможно, если бы у FCA возникли серьёзные претензии к компании или кто-то публично обвинил «Альфатраст» в обмане или разводе на деньги.

Перспективы инвестирования с Alfatrust



Для частных, физических и юридических лиц компания «Альфатраст» предлагает вложение свободных денег в фирменные инвестиционные продукты:
  • управляемые портфели Alfatrust;
  • премиальные инвестиционные проекты;
  • персональные программы инвестирования для VIP-клиентов.


Управляемые портфели «Альфатраст» являются по сути биржевыми фондами ETF. Вложившись в выбранный портфель, вы приобретаете долю дохода в нём в зависимости от вложенной суммы, но не более 33% от общего портфельного дохода.

Сразу следует ответить сомневающимся скептикам, которые могут заподозрить Alfatrust в возможности обмана при доверительном управлении, что вряд ли в этом случае можно ждать подвоха или безответственного подхода управляющего менеджера к своим решениям по инвестированию. Ведь он является одновременно соинвестором в своём портфеле и лично заинтересован в результативности принимаемых решений.

Сегодня компания «Альфатраст» предлагает инвестировать в следующие портфели:
  • «Консервативный» с вложением денег на срок 12 месяцев. Минимальный депозит в этом портфеле составляет 52000 USD, а ожидаемый доход 12%;
  • «Модель» – портфель для краткосрочного инвестирования на срок от 1-6 месяцев с прибылью от 1 до 24%. Минимальный депозит по портфелю – 104000 USD;
  • «Гейнер», рассчитанный на три месяца. Доход по такому портфелю 35%, а минимальный депозит – 492000 USD.


Инвестировать в премиальные инвестиционные проекты Alfatrust можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом, созданным компанией, который позволяет вложить деньги в прибыльный бизнес:
  • элитную недвижимость в странах Европы;
  • поля медицинского каннабиса в Канаде и США;
  • жемчужные и рыбные фермы;
  • спортивный автопром, яхтинг и другие венчурные проекты с гарантированно высокой прибылью.


Для инвесторов, способных вложить сумму не менее 100000 USD, компания предлагает персонализированные проекты инвестирования, реализуемые командой профессиональных портфельных менеджеров и финансовых консультантов. Такой клиент получает доступ к инфраструктуре и ресурсам компании. Через юриста и персонального консультанта он может контролировать ход инвестирования, принимать участие в управлении своими активами.

Вложение в IPO/ICO вместе с Alfatrust – развод или выгодное партнёрство



Инвестирование в развитие новых публичных компаний через приобретение акций первичного размещения, особенно на стадии предварительной эмиссии Pre-IPO, а также в криптовалютные токены (ICO), выпускаемые частными компаниями, – один из самых перспективных способов вложения денежных средств. «Альфатраст» предлагает клиентам привлекательные условия работы на этом рынке:
  • низкий порог входа – с депозитом «Стартер» вы можете покупать и продавать акции и токены, инвестируя сумму от 1000 USD, что вполне доступно даже мелким инвесторам;
  • отсутствие необходимости в получении статуса КИ – на сервисе компании можно покупать и продавать токены и акции, не являясь квалифицированным инвестором;
  • возможность продавать акции без lock-up периода, а монеты токенов использовать для трейдинга на платформе компании «Альфатраст»;
  • доступ к акциям и токенам фирм, работающих в высокодоходных нишах бизнеса. Их эксперты и аналитики Alfatrust отбирают по эксклюзивной методике из компаний и стартапов с капитализацией от 1 млрд USD;
  • консультативную поддержку финансовых экспертов, аналитиков и трейдеров с большим опытом работы с IPO/ICO;
  • услугу доверительного управления активами клиентов на рынке первичных акций и токенов.


Возможен ли здесь обман со стороны «Альфатраст»? Решайте сами. На наш взгляд, условия вполне привлекательные, особенно если посмотреть на список эмитентов, чьи акции предлагает компания. Здесь и SpaceX – один из мировых лидеров в области ракетостроения и освоения космоса, и американская компания Procore – разработчик ПО для строительных проектов, и другие фирмы, работающие в сфере облачных технологий, генной инженерии, кибербезопасности и других прибыльных отраслях.

Что касается доверительного управления, то эту услугу никто не навязывает. Вы можете сами принимать все решения. Но многие клиенты, желающие поработать с токенами криптовалют, прибегают к услугам управляющего менеджера. Ведь блокчейн – новая технология, в которой разбираются далеко не все, и риск потерять деньги достаточно высок. Отзывы же клиентов Alfatrust об услуге доверительного управления на рынке ICO исключительно положительные. В них инвесторы отмечают профессионализм и хорошее понимание специалистами компании всех процессов, связанных с криптовалютами.

Трейдинг на платформе компании «Альфатраст»



Для торговли традиционными инструментами по CFD-контрактам Alfatrust предлагает клиентам:
  • современную торговую платформу на базе программ UTIP Technologies, отличающуюся удобными терминалами, высокой производительностью и функциональностью, что отмечают в отзывах все клиенты «Альфатраст»;
  • доступ к популярным торговым инструментам – валютным парам (мажорным и экзотическим), акциям крупных компаний, сырьевым ресурсам, драгоценным металлам, фьючерсам, индексам и другим активам (всего их около 200);
  • конкурентные торговые условия с низкими комиссиями, узкими спредами, возможностью маржинальной торговли и персональными системами комиссионных платежей для активных трейдеров;
  • актуальную, ежедневно обновляемую аналитику по всем рынкам и активам;
  • услугу доверительного управления, что осуществляется профессиональными трейдерами, которые управляют RAMтм-портфелями. При этом вы можете сами выбрать торгуемый актив и наиболее эффективного, на ваш взгляд, трейдера.


Кроме того, на платформе компании вы можете получать реферальный доход, привлекая клиентов в свой RAMтм-портфель.

Что говорят о компании «Альфатраст», отзывы клиентов



Посетив тематические форумы и проанализировав отзывы об Alfatrust, мы убедились, что они в большинстве своём положительные. Никаких серьёзных обвинений молодой компании в разводе на деньги или мошенничестве мы не нашли.

Среди главных преимуществ Alfatrust трейдеры и инвесторы, работающие с компанией, отмечают:
  • безусловную гарантию вывода денежных средств;
  • высокое качество и достоверность аналитических материалов, своевременное их обновление;
  • честность по отношению к клиентам, что выражается в прозрачности процессов торговли и инвестирования, и добросовестном управлении активами трейдеров и инвесторов;
  • отличный клиентский сервис с быстрым реагированием на возникающие проблемы.


Если говорить о недостатках, которые содержатся в отзывах об Alfatrust, то их клиенты компании упоминают реже, и они носят сугубо субъективный характер. Например, некоторые трейдеры и инвесторы отмечают в качестве недостатка:
  • возможность вывода денег не ранее, чем через месяц после первого пополнения счёта;
  • затягивание с обработкой заявки на вывод денежных средств, что часто занимает 3-5 дней;
  • невозможность застраховать капитал от банкротства из-за регистрации фирмы в офшоре.


Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что Alfatrust, конечно же, никакой не лохотрон, и с этой компанией можно сотрудничать. Тем более, что она предоставляет хорошую возможность диверсифицировать портфель ваших доходов.

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