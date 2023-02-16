Хотели как лучше... турникеты убрать!

Задача. Это фото сделано на входе в школу №1 15 февраля с.г. в 07.56. Уроки в первую смену начинаются в 08.00. Вопрос к задаче - во сколько начнется учебный процесс в школе? Думаю, что в других школах города картина точно такая. И тут дело не только в срыве учебного процесса, хотя это очень важно! И даже не в том, что дети на морозе и на ветру стоят по полчаса в ожидании очереди, что тоже недопустимо! Проблема в том, что турникеты (СКУД) поставили в школах, якобы, для обеспечения безопасности. Но результат абсолютно противоположный. На входе (ограниченном пространстве) происходит скопление большого числа людей длительное время. Вот вам условия для злоумышленников, твори в этой толпе что хочешь! Очень бестолковое в плане безопасности решение с турникетами, эти турникеты создают идеальные условия для преступления. И нам родителям нет разницы где пострадает ребенок от неадеквата или террориста в классе на уроке, в коридоре на перемене или на входе в очереди, причем на входе даже больше шансов, главное чтобы в школе не было условий для трагедии. Турникеты необходимо срочно убрать!Отвергая предлагай: Для обеспечения безопасности будет больше пользы если, например, к этому делу привлечь солдатиков из полка нацгвардии, пусть не только по улицам собирают тех, кто окурок бросил, а еще по этажам школы поглядывают или постоянный пост в каждой школе. Благо у нас в городе целый полк нацгвардейцев. Это как вариант, не настаиваю.