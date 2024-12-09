Освещение на дорогах Актау

Как водитель со стажем вождения более 45 лет считаю, что освещение на дорогах выключают слишком рано! В 8 часов 30 минут еще очень темно на улице, на дорогах кратно нарастает трафик автомобилей, пешеходов, непонятно почему, но в это же время также возникают на дорогах работники коммунальных служб со своими метлами и конусами, т.е. обстановка становится напряженной, утренний час-пик и тут БАЦ - еще выключается освещение!

Зачем именно в час-пик?! Что дают эти 30 минут экономии до рассвета? Понимаю, что есть термин ЭКОНОМИЯ электроэнергии и соответствующие мероприятия, но почему именно в час-пик в ущерб безопасности движения и здоровья людей? Не понимаю...

Даже экономией можно пользоваться по-умному, например, ночью свет можно экономить часами, а не какие-то 30 минут, когда ни машин ни людей на дорогах нет, кстати и подметать дороги тоже можно ночью, никому не мешая... Но зимой утром в час-пик освещение в городе должно быть до 9 часов, пока не рассветёт. Пожалуйста, исправьте.