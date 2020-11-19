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ЛАДА.kz » Народные новости

Международный мужской день

Вчера, 23:37 Просмотров:189
Все знают о "Международном женском дне" - 8 марта. Праздник изначально задумывавшийся как день, когда женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам - сокращению рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и предоставления избирательного права, стал праздником всех представительниц прекрасной половины человечества, вне зависимости от возраста. В этот день поздравляют наравне и девочек, и девушек, и женщин.
А что на счет мужчин?
В советское время традиционно мальчиков и мужчин поздравляли на 23 февраля. В современном Казахстане существует праздник 7 мая. Но оба эти праздника сейчас являются «Денем защитника Отечества» — праздником военных - мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.
А как же те, кто не служил в армии? Как же равенство полов?
Оказывается, существует «Международный мужской день». И он отмечается сегодня – 19 ноября. Этот праздник, нашедший одобрение в ООН и ЮНЕСКО, делает упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, подчёркивает позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.
В 2009 году были утверждены цели празднования Международного мужского дня:
•Поощрение позитивной ролевой модели мужчин. Не только кинозвёзд и спортсменов, но и обычных людей, которые живут достойной и честной жизнью.
•Чтобы отметить мужской положительный вклад в общество, государство, семью, брак, воспитание детей и в окружающую среду.
•Для сосредоточения внимания на мужском здоровье и социальном, эмоциональном, физическом, духовном благополучии.
•Для подчёркивания дискриминации в отношении мужчин в области социальных услуг, социальных отношений и права.
•Для улучшения отношений между полами и обеспечения гендерного равенства.
•Для создания более безопасного и лучшего мира, где люди могут развиваться, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.
Так что С ПРАЗДНИКОМ, мужчины: как военные, так и гражданские; как юные, так и взрослые!!!



Международный мужской день

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Комментарии ( 1 )

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Oлeг (Посетители) Сегодня, 00:32
Ого, завтра отметим!
 
 

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