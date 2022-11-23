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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 563

Мангистауские спортивные функционеры придумали новый вид спорта Batyr Ball

Простыми словами, баскетбол в октагоне - это Batyr Ball. Авторами создания нового вида спорта являются глава казахстанской лиги MMA Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала и генеральный директор баскетбольной команды «Астана» Самсон Аракелян. Первые состязания по Batyr Ball прошли в Актобе, где приняла участие и актауская команда.

Баскетбол в октагоне - это Batyr Ball. Фото: Гани Жаманов
Новый вид спорта содержит элементы борьбы и баскетбола. Действие происходит в бойцовском октагоне, где состязаются команды из трех человек. Идею по его созданию подсказал другой динамичный вид состязаний – регбол.

- Что касается регбола, который проходит на баскетбольной площадке, то внимание зрителей теряется из-за пространства, на котором соревнуются спортсмены. В Batyr ball больше силовых приемов и борьбы, поэтому это все должно происходить в более ограниченном пространстве, - отмечает Самсон Аракелян.

Мангистауские спортивные функционеры придумали новый вид спорта Batyr Ball


Дебют нового вида спорта состоялся 22 ноября в Актобе в рамках бойцовского вечера Naiza FC. Восемь команд, составленные из борцов, боксеров, регбистов провели турнир по олимпийской системе, определили победителя и получили положительные эмоции. Одним из участников в составе актауской команды был Николай Белкин (мастер спорта международного класса по регби).



-Так сложилось, что я был капитаном нашей регбольной команды, и мне есть с чем сравнивать. Batyr ball – очень динамичный и скоростной вид. Маленькая площадь октагона просто не дает расслабиться. Эмоции, как игрока, просто зашкаливают. Зрителям просто невозможно отвлечься от площадки, - делится эмоциями Николай Белкин.

Мангистауские спортивные функционеры придумали новый вид спорта Batyr Ball


Кстати, первый балл в новом виде спорта Batyr Ball на счету именно Николая Белкина, а первую игру против Актобе спортсмены из Актау выиграли 10:4. В итоге чемпионами стали игроки столичного клуба, спортсмены из Актау – третьи.

В составе команды Актау играли: Николай Белкин (мастер спорта международного класса по регби, капитан команды), Рустем Егилбеков (мастер спорта по боксу), Абай Смагулов (мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион мира), Айбек Имашев (мастер спорта международного класса по дзюдо) Азамат Абилов (представитель команды), Нурбек Мунлыков (главный судья соревнований).

Мангистауские спортивные функционеры придумали новый вид спорта Batyr Ball


Правила Batyr ball еще не окончательные. Постепенно они будут дорабатываться. На данный момент играют два тайма по три минуты с перерывом в 60 секунд. Бросок из-за зоны приносит два очка, из-под кольца – в зачет один балл. В октагоне по три игрока от каждой команды.

-Наша цель – создание Казахстанской лиги Batyr ball, игры которой будут частью вечеров Naiza FC, - делится планами Самсон Аракелян.

Новый вид спорта уже стал известен в зарубежных пабликах. Фрагмент одного из матчей, на котором один из спортсменов отправляет мяч в корзину с такой силой, что стеклянный баскетбольный щит разбивается вдребезги появилось на страницах в Instagram американского спортивного телеканала ESPN и его флагманского проекта SportsCenter. "Это выглядит так весело", - подписан ролик авторами публикации.








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