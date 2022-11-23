Мангистауские спортивные функционеры придумали новый вид спорта Batyr Ball





Новый вид спорта содержит элементы борьбы и баскетбола. Действие происходит в бойцовском октагоне, где состязаются команды из трех человек. Идею по его созданию подсказал другой динамичный вид состязаний – регбол., - отмечает Самсон Аракелян.Дебют нового вида спорта состоялся 22 ноября в Актобе в рамках бойцовского вечера Naiza FC. Восемь команд, составленные из борцов, боксеров, регбистов провели турнир по олимпийской системе, определили победителя и получили положительные эмоции. Одним из участников в составе актауской команды был Николай Белкин (мастер спорта международного класса по регби)., - делится эмоциями Николай Белкин.Кстати, первый балл в новом виде спорта Batyr Ball на счету именно Николая Белкина, а первую игру против Актобе спортсмены из Актау выиграли 10:4. В итоге чемпионами стали игроки столичного клуба, спортсмены из Актау – третьи.В составе команды Актау играли: Николай Белкин (мастер спорта международного класса по регби, капитан команды), Рустем Егилбеков (мастер спорта по боксу), Абай Смагулов (мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион мира), Айбек Имашев (мастер спорта международного класса по дзюдо) Азамат Абилов (представитель команды), Нурбек Мунлыков (главный судья соревнований).Правила Batyr ball еще не окончательные. Постепенно они будут дорабатываться. На данный момент играют два тайма по три минуты с перерывом в 60 секунд. Бросок из-за зоны приносит два очка, из-под кольца – в зачет один балл. В октагоне по три игрока от каждой команды., - делится планами Самсон Аракелян.Новый вид спорта уже стал известен в зарубежных пабликах. Фрагмент одного из матчей, на котором один из спортсменов отправляет мяч в корзину с такой силой, что стеклянный баскетбольный щит разбивается вдребезги появилось на страницах в Instagram американского спортивного телеканала ESPN и его флагманского проекта SportsCenter. "Это выглядит так весело", - подписан ролик авторами публикации.