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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 1325

Как завершится самый политизированный матч чемпионата мира по футболу – прогнозирует Марат Жариев

Продолжаем следить за происходящим на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи чемпионата от жителей Мангистауской области. Сегодня своими прогнозами на матчи третьего, заключительного тура делится заслуженный деятель культуры Казахстана, певец-композитор – Марат Жариев.

Бейл - автор единственного гола Уэльса на чемпионате мира
Как завершится самый политизированный матч чемпионата мира по футболу – прогнозирует Марат Жариев

Сегодня своими прогнозами на матчи 29 ноября делится заслуженный деятель культуры Казахстана, певец-композитор, лидер группы «Джахан» – Марат Жариев.

ЭКВАДОР – СЕНЕГАЛ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
Цена игры – выход в плей-офф. Правда, задачи у команд разные. Латиноамериканцам достаточно удержать ничью, и они среди 16 сильнейших команд мира. «Львы Теранги» будут играть на победу. Соответственно, будут раскрываться для проведения атак, а как мы видели, эквадорцы умеют наказывать за неосмотрительные действия в обороне. Точный счёт – 3:0

НИДЕРЛАНДЫ – КАТАР (начало 20:00. Смотреть «Qazqstan»)
Нидерланды последние полвека всегда считаются претендентами на призовые места, будь то звёздный состав как в 90-х или подающая надежды молодёжь. Хозяева турнира лишены мотивации, и даже хлопнуть дверью на домашнем турнире у них не получится – соперник не тот. Точный счёт – 4:0.

УЭЛЬС – АНГЛИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazqstan»)
Британской дерби, или избиение валийцев – я бы так обозначил афишу этого матча. Насколько Уэльс безобразно играет в обороне, показал матч с Ираном. Отсутствие основного вратаря, единственного удалённого игрока на чемпионате, не добавляет бонусов. Англичане после «засушливого» матча с американцами, уверен, отгрузят соседям приличный мешок рождественских подарков. Возможно, Бейл и забьёт гол престижа с пенальти, но это лишь подсластит горечь поражения. Точный счёт – 1:4.

ИРАН – США (начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)
Матч полностью пронизан политикой. Смогут ли иранцы сдержать натиск американцев, и оставить их за бортом турнира? Думаю, не получится. Ожидаю сухую победу США со счётом 2:0.

Как завершится самый политизированный матч чемпионата мира по футболу – прогнозирует Марат Жариев

Интересный факт
Три команды – Бразилия, Франция и Португалия за тур до окончания группового этапа, набрав по шесть очков, досрочно вышли в следующую стадию турнира.

Статистика чемпионата
Игры – 32.
Забито – 81 голов (из них 7 с пенальти).
Незабитые пенальти – 3.
Желтые карточки – 112.
Красные карточки – 1.



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