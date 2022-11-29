Как завершится самый политизированный матч чемпионата мира по футболу – прогнозирует Марат Жариев

Сегодня своими прогнозами на матчи 29 ноября делится заслуженный деятель культуры Казахстана, певец-композитор, лидер группы «Джахан» –(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)Цена игры – выход в плей-офф. Правда, задачи у команд разные. Латиноамериканцам достаточно удержать ничью, и они среди 16 сильнейших команд мира. «Львы Теранги» будут играть на победу. Соответственно, будут раскрываться для проведения атак, а как мы видели, эквадорцы умеют наказывать за неосмотрительные действия в обороне. Точный счёт – 3:0(начало 20:00. Смотреть «Qazqstan»)Нидерланды последние полвека всегда считаются претендентами на призовые места, будь то звёздный состав как в 90-х или подающая надежды молодёжь. Хозяева турнира лишены мотивации, и даже хлопнуть дверью на домашнем турнире у них не получится – соперник не тот. Точный счёт – 4:0.(начало 00:00. Смотреть «Qazqstan»)Британской дерби, или избиение валийцев – я бы так обозначил афишу этого матча. Насколько Уэльс безобразно играет в обороне, показал матч с Ираном. Отсутствие основного вратаря, единственного удалённого игрока на чемпионате, не добавляет бонусов. Англичане после «засушливого» матча с американцами, уверен, отгрузят соседям приличный мешок рождественских подарков. Возможно, Бейл и забьёт гол престижа с пенальти, но это лишь подсластит горечь поражения. Точный счёт – 1:4.(начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)Матч полностью пронизан политикой. Смогут ли иранцы сдержать натиск американцев, и оставить их за бортом турнира? Думаю, не получится. Ожидаю сухую победу США со счётом 2:0.Три команды – Бразилия, Франция и Португалия за тур до окончания группового этапа, набрав по шесть очков, досрочно вышли в следующую стадию турнира.Игры – 32.Забито – 81 голов (из них 7 с пенальти).Незабитые пенальти – 3.Желтые карточки – 112.Красные карточки – 1.