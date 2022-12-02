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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 27

Ельцин вчера в Катаре забил Германии. Что ждать сегодня от команд? Прогноз на заключительные матчи группового этапа от жителя Актау

Продолжаем следить за происходящим на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи чемпионата от жителей Мангистауской области. Сегодня своими прогнозами на матчи третьего, заключительного тура делится графический дизайнер – Ерлан Изимбергенов.

Япония - одни из главных «ньюсмейкеров» чемпионата
Игрок Коста-Рики Техеда Ельцин, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина, забил вчера мяч в ворота Нойера, что, впрочем, не помогло его команде. Германия победила 4:2, и… выбыла из борьбы за футбольный кубок мира. Всё дело в японцах, которые во второй раз на этом турнире унижают европейцев. Что в матче с Германией, что с Испанией, «самураи» отдают на откуп первый тайм, пропуская гол, а во втором отрезке игры нокаутируют соперника двумя мячами. В плей-офф японцев ждут хорваты. Опять европейская сборная. Получится ли повторить трюк «самураям» - будем ждать 5 декабря.

Ельцин вчера в Катаре забил Германии. Что ждать сегодня от команд? Прогноз на заключительные матчи группового этапа от жителя Актау


Сегодня своими прогнозами на матчи 2 декабря делится графический дизайнер – Ерлан Изимбергенов.

ГАНА - УРУГВАЙ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
Уругвай два матча провела безобразно, хотя они с Португальцами считались фаворитами в группе, я не думаю, что и в заключительном матче они соберутся. А вот Гана совсем противоположность Уругваю, атакующая, слаженная в центре и в обороне, которая доказала, что умеют забивать – 5 мячей за 2 тура. Гане нужно, как минимум, сыграть в ничью и пройти дальше, но, думаю, они будут доказывать, что не так просто приехали сюда. Так победа будет за Ганой. Счёт – 2:1.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ПОРТУГАЛИЯ (начало 20:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Португалия свою задачу, как минимум, уже выполнила, так что в игре с Южной Кореей они будут экономить силы на плей-офф. Корейцам нужна победа, чтобы попытаться зацепиться за уходящий поезд, который отправляется в 1/8 финала. Но не думаю, что португальцы дадут им разыграться. у Кореи, возможно, будут пару хороших атак в штрафной Португалии, но гол, думаю, не забьют. Предполагаю счёт – 0:0.

КАМЕРУН – БРАЗИЛИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Ну, тут всё ясно, не думаю, что нам нужно ждать какой-то сенсации. У Камеруна есть проблемы в обороне и допускают ошибки при атаках противника. Бразилия опять победит и сделают это в сухую – 0:2.

СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)
Сербия усложнила себе ситуацию в группе, не сумев выиграть Камерунцев и набрав после двух туров всего одно очко. Швейцарцы будут играть от обороны и будут навязывать свою игру, ведь им и ничьи достаточно. Но не думаю, что это их устроит, так что «горцы» будут играть на победу – 1:2.

Ельцин вчера в Катаре забил Германии. Что ждать сегодня от команд? Прогноз на заключительные матчи группового этапа от жителя Актау


Статистика чемпионата
Игры – 44.
Забито – 109 голов (из них 8 с пенальти).
Незабитые пенальти – 4.
Желтые карточки – 142.
Красные карточки – 1.



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