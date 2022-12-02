Ельцин вчера в Катаре забил Германии. Что ждать сегодня от команд? Прогноз на заключительные матчи группового этапа от жителя Актау

Игрок Коста-Рики Техеда Ельцин, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина, забил вчера мяч в ворота Нойера, что, впрочем, не помогло его команде. Германия победила 4:2, и… выбыла из борьбы за футбольный кубок мира. Всё дело в японцах, которые во второй раз на этом турнире унижают европейцев. Что в матче с Германией, что с Испанией, «самураи» отдают на откуп первый тайм, пропуская гол, а во втором отрезке игры нокаутируют соперника двумя мячами. В плей-офф японцев ждут хорваты. Опять европейская сборная. Получится ли повторить трюк «самураям» - будем ждать 5 декабря.Сегодня своими прогнозами на матчи 2 декабря делится графический дизайнер –(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)Уругвай два матча провела безобразно, хотя они с Португальцами считались фаворитами в группе, я не думаю, что и в заключительном матче они соберутся. А вот Гана совсем противоположность Уругваю, атакующая, слаженная в центре и в обороне, которая доказала, что умеют забивать – 5 мячей за 2 тура. Гане нужно, как минимум, сыграть в ничью и пройти дальше, но, думаю, они будут доказывать, что не так просто приехали сюда. Так победа будет за Ганой. Счёт – 2:1.(начало 20:00. Смотреть «Qazaqstan»)Португалия свою задачу, как минимум, уже выполнила, так что в игре с Южной Кореей они будут экономить силы на плей-офф. Корейцам нужна победа, чтобы попытаться зацепиться за уходящий поезд, который отправляется в 1/8 финала. Но не думаю, что португальцы дадут им разыграться. у Кореи, возможно, будут пару хороших атак в штрафной Португалии, но гол, думаю, не забьют. Предполагаю счёт – 0:0.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)Ну, тут всё ясно, не думаю, что нам нужно ждать какой-то сенсации. У Камеруна есть проблемы в обороне и допускают ошибки при атаках противника. Бразилия опять победит и сделают это в сухую – 0:2.(начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)Сербия усложнила себе ситуацию в группе, не сумев выиграть Камерунцев и набрав после двух туров всего одно очко. Швейцарцы будут играть от обороны и будут навязывать свою игру, ведь им и ничьи достаточно. Но не думаю, что это их устроит, так что «горцы» будут играть на победу – 1:2.Игры – 44.Забито – 109 голов (из них 8 с пенальти).Незабитые пенальти – 4.Желтые карточки – 142.Красные карточки – 1.