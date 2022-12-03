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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 377

Мундиаль потерял Германию, Бельгию, Данию и Уругвай на групповой стадии. С кем будем прощаться ещё – прогноз Арсена Даулетова

Продолжаем следить за происходящим на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи чемпионата от жителей Мангистауской области. Сегодня своими прогнозами на первые матчи стадии плей-офф делится житель Актау – Арсен Даулетов.

Венсан Абубакар из Камеруна забил бразильцам и... удалился с поля
Мундиаль потерял Германию, Бельгию, Данию и Уругвай на групповой стадии. С кем будем прощаться ещё – прогноз Арсена Даулетова


Сегодня своими прогнозами на матчи 3 декабря делится житель Актау и блогер – Арсен Даулетов.

НИДЕРЛАНДЫ – США (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
«Оранжевые» должны проходить в следующий этап. Как это произойдёт, вопрос другой. Нидерланды имеют в своём распоряжении молодых, талантливых игроков. Как умеют обороняться американцы, они показали в игре с британцами. Предполагаю, что мы станем свидетелями послематчевых пенальти, в которых точнее будут европейцы. Счёт матча – 2:2.

АРГЕНТИНА – АВСТРАЛИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Давайте уже забудем игру «альбиселестес» против саудитов, и спишем всё на акклиматизацию. Постепенно аргентинцы выходят на свой уровень, и австралийской сборной просто нечего противопоставить. Если Месси начнёт реализовывать все свои голевые моменты, жду крупной победы от Аргентины. Предполагаю счёт – 3:1.

Мундиаль потерял Германию, Бельгию, Данию и Уругвай на групповой стадии. С кем будем прощаться ещё – прогноз Арсена Даулетова


Интересный факт
Первый, после Зидана. Вчера сборная Камеруна одержала победу над командой Бразилии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Автором единственного гола стал Венсан Абубакар, который был удалён сразу после гола: футболист во время празднования снял футболку, за что получил жёлтую карточку, которая для него стала второй.
Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана, забившим гол и получившим красную карточку в матче ЧМ: француз был удалён в финальном матче ЧМ-2006 против Италии за то, что ударил головой в грудь защитника Марко Матерацци.

Статистика чемпионата
Игры – 48.
Забито – 120 голов (из них 8 с пенальти).
Незабитые пенальти – 5.
Желтые карточки – 168.
Красные карточки – 2.



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