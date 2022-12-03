Мундиаль потерял Германию, Бельгию, Данию и Уругвай на групповой стадии. С кем будем прощаться ещё – прогноз Арсена Даулетова

Сегодня своими прогнозами на матчи 3 декабря делится житель Актау и блогер –(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)«Оранжевые» должны проходить в следующий этап. Как это произойдёт, вопрос другой. Нидерланды имеют в своём распоряжении молодых, талантливых игроков. Как умеют обороняться американцы, они показали в игре с британцами. Предполагаю, что мы станем свидетелями послематчевых пенальти, в которых точнее будут европейцы. Счёт матча – 2:2.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)Давайте уже забудем игру «альбиселестес» против саудитов, и спишем всё на акклиматизацию. Постепенно аргентинцы выходят на свой уровень, и австралийской сборной просто нечего противопоставить. Если Месси начнёт реализовывать все свои голевые моменты, жду крупной победы от Аргентины. Предполагаю счёт – 3:1.. Вчера сборная Камеруна одержала победу над командой Бразилии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.Автором единственного гола стал Венсан Абубакар, который был удалён сразу после гола: футболист во время празднования снял футболку, за что получил жёлтую карточку, которая для него стала второй.Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана, забившим гол и получившим красную карточку в матче ЧМ: француз был удалён в финальном матче ЧМ-2006 против Италии за то, что ударил головой в грудь защитника Марко Матерацци.Игры – 48.Забито – 120 голов (из них 8 с пенальти).Незабитые пенальти – 5.Желтые карточки – 168.Красные карточки – 2.