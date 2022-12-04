Каких сборных сегодня лишится чемпионат мира, прогнозирует болельщик из Актау

Сегодня своими прогнозами на матчи 4 декабря делится очевидец исторического матча ЧМ-2022 Германия – Япония капитан команды «ММГ»(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)Матч обещает быть содержательным. В любом случае фаворитами являются французы. Поляки, особенно в последней игре, ничего не показали вразумительного, но каким-то чудом вышли из группы. Ожидаю результативную игру от чемпионов мира, которые порадуют болельщиков забитыми мячами в обоих таймах и не доведут игру до дополнительного времени. Счет матча – 3:0.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)Для меня еще до старта чемпионата фаворитами были англичане. Настал тот момент для британского футбола, когда из ранга чемпионов мира молодежного чемпионата игроки созрели до основной сборной страны, и, как минимум, должны доходить до финала этого мундиаля. Они «отдохнули» на групповой стадии, но теперь расслабляться нельзя. С африканцами бриты все решат в основное время, а один из мячей забьет Букайо Сака. Точный счет – 2:0.Нидерланды в Катаре обыграли чемпионов трех континентов. Следующий матч – с чемпионом Южной Америки.В первом туре группового этапа «летучие» обставили победителя Кубка африканских наций – Сенегал (2:0). Далее обыграли действующего обладателя Кубка Азии – Катар (2:0). На стадии 1/8 финала была повержена сборная США (3:1) – победитель Золотого кубка КОНКАКАФ.В четвертьфинале соперником Нидерландов будет действующий обладатель Кубка Америки – сборная Аргентины. Учитывая, что до этого все чемпионы были повержены с разницей в два гола, стоит ли ждать и здесь разгром нестабильной дружины Месси?Игры – 50.Забито – 127 голов (из них 8 с пенальти).Незабитые пенальти – 5.Желтые карточки – 172.Красные карточки – 2.