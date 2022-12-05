Япония или Южная Корея подхватит знамя азиатского футбола: прогноз на чемпионат мира от спортивного врача Мангистау

Эти глаза напротив...
Сегодня своими прогнозами на матчи 5 декабря делится фельдшер скорой помощи, спортивный врач Алибек Куркитов.
ЯПОНИЯ – ХОРВАТИЯ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
Встретились два равных соперника. Хотя, если самураи поведут матч в том же ключе, что и с Коста-Рикой, то первыми поедут домой. Тренер азиатской сборной показал себя настоящим тактиком и грозой авторитетов. Я даже не представляю, что должны сделать хорваты, чтобы продолжить борьбу за кубок мира. Прогнозирую большое количество голов и победу Японии со счетом – 3:2.
БРАЗИЛИЯ – ЮЖНАЯ КОРЕЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Когда играет Бразилия, то она автоматически становится фаворитом пары. Корейцы выполнили свою задачу, вышли из сложной группы в плей-офф. Но, дальше поедут «пелеозавры». Возможно, Алиссон сохранит свои ворота сухими и добавит себе очков в гонке за звание «Лучший вратарь» чемпионата. Точный счет – 2:0.
Интересный факт.
Месси обогнал Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира.
После забитого мяча в ворота Австралии, который стал для Месси девятым, аргентинский нападающий обошел форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в их бомбардирской дуэли на турнире. Также Месси обошел по голам на мундиалях Диего Марадону, Ривалдо, Руди Феллера.
Лидером же является немец Мирослав Клозе, у которого 16 мячей. На второй строчке бразилец Роналдо (15), замыкает тройку голеодоров немец Герд Мюллер (14).
Статистика чемпионата.
Игры – 52.
Забито – 134 голов (из них 9 с пенальти).
Незабитые пенальти – 5.
Желтые карточки – 176.
Красные карточки – 2.
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