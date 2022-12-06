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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 238

Месси, Неймар и Мбаппе уже в четвертьфинале. Ждать ли им португальца Рональдо прогнозирует житель Актау

Продолжаем следить за происходящем на футбольных полях Катара, и знакомится с прогнозами на матчи чемпионата от жителей Мангистауской области. Сегодня своими предположениями на матчи стадии плей-офф делится житель Актау – DJ Rigo.

Говорим Бразилия - подразумеваем Пеле.
Месси, Неймар и Мбаппе уже в четвертьфинале. Ждать ли им португальца Рональдо прогнозирует житель Актау


Сегодня своими прогнозами на матчи 6 декабря делится музыкальный ди-джей – DJ Rigo.

МАРОККО – ИСПАНИЯ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
Матчи 1/8 финала Чемпионата обошлись без сенсационных потерь. Лидеры выигрывали, аутсайдеры смиренно покидали мундиаль. Только японцам удалось чуть «намутить» воду, но опыт хорватов, проявленный в послематчевых пенальти, поставил все на свои места. Возможно эта пара, где африканская команда заранее записанная в андердоги, встряхнет чемпионат. Марокко заняли первое место в группе, обойдя Бельгию и Хорватию, и пропустили всего один мяч в трех играх. У Испании в активе только крупная победа над костариканцами. Ожидаю, интересную игру, где команды порадуют нас голами, а победитель определится уже после основного времени. Возможно, это будут даже «атласские львы». Точный счет в основное время – 1:1.

ПОРТУГАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Жду интересную дуэль нападающих – Рональдо – Шакири. Португалец на этом турнире забил один раз. Швейцарец отметился одним голом в ворота Сербии и голевым пасом. Кто из них сможет больше завести своих партнеров, тот и пройдет в следующий круг. Впрочем, желание увидеть Португалию в восьмерке сильнейших команд мира весьма велико. Точный счет – 2:1.

Месси, Неймар и Мбаппе уже в четвертьфинале. Ждать ли им португальца Рональдо прогнозирует житель Актау


Интересный факт.
Сборная Бразилии обновила вчера два новых рекорда Чемпионатов мира.
В понедельник, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 Бразилия – Южная Корея. Встреча завершилась победой «селесао» со счетом 4:1.
Эта встреча стала для бразильцев 113-й на чемпионатах мира. Рекордный показатель турнира. Ранее Бразилия делила первое место по данному показателю с Германией.
Бразилии стала самой забивающей командой в истории чемпионатов мира. Перед этой игрой Бразилия и Германия делили лидерство самых результативных сборных в истории мундиалей – 232 гола. Однако, «покер» в ворота Южной Кореи позволили Бразилии выйти на единоличное первое место с 236 голами.

Статистика Чемпионата.
Игры – 54.
Забито – 141 голов (из них 10 с пенальти).
Незабитые пенальти – 5.
Желтые карточки – 179.
Красные карточки – 2.



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