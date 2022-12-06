Месси, Неймар и Мбаппе уже в четвертьфинале. Ждать ли им португальца Рональдо прогнозирует житель Актау

Сегодня своими прогнозами на матчи 6 декабря делится музыкальный ди-джей –(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)Матчи 1/8 финала Чемпионата обошлись без сенсационных потерь. Лидеры выигрывали, аутсайдеры смиренно покидали мундиаль. Только японцам удалось чуть «намутить» воду, но опыт хорватов, проявленный в послематчевых пенальти, поставил все на свои места. Возможно эта пара, где африканская команда заранее записанная в андердоги, встряхнет чемпионат. Марокко заняли первое место в группе, обойдя Бельгию и Хорватию, и пропустили всего один мяч в трех играх. У Испании в активе только крупная победа над костариканцами. Ожидаю, интересную игру, где команды порадуют нас голами, а победитель определится уже после основного времени. Возможно, это будут даже «атласские львы». Точный счет в основное время – 1:1.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)Жду интересную дуэль нападающих – Рональдо – Шакири. Португалец на этом турнире забил один раз. Швейцарец отметился одним голом в ворота Сербии и голевым пасом. Кто из них сможет больше завести своих партнеров, тот и пройдет в следующий круг. Впрочем, желание увидеть Португалию в восьмерке сильнейших команд мира весьма велико. Точный счет – 2:1.В понедельник, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 Бразилия – Южная Корея. Встреча завершилась победой «селесао» со счетом 4:1.Эта встреча стала для бразильцев 113-й на чемпионатах мира. Рекордный показатель турнира. Ранее Бразилия делила первое место по данному показателю с Германией.Бразилии стала самой забивающей командой в истории чемпионатов мира. Перед этой игрой Бразилия и Германия делили лидерство самых результативных сборных в истории мундиалей – 232 гола. Однако, «покер» в ворота Южной Кореи позволили Бразилии выйти на единоличное первое место с 236 голами.Игры – 54.Забито – 141 голов (из них 10 с пенальти).Незабитые пенальти – 5.Желтые карточки – 179.Красные карточки – 2.