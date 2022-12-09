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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 125

Президент федерации футбола Мангистау: на чемпионате мира нас ждет новая сенсация

Продолжаем следить за происходящим на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи чемпионата от жителей Мангистауской области. Сегодня своими предположениями на матчи стадии плей-офф делится житель Актау Марат Такенов.

Три мушкетера современного футбола.
Президент федерации футбола Мангистау: на чемпионате мира нас ждет новая сенсация


- Чем ближе финал, тем сложнее прогнозировать исход матча. Лидеры, испытывают большое давление со всех сторон и не всегда с ним справляются, а аутсайдеры пускаются во все тяжкие – терять то им нечего, и выходят победителями. Я не сторонник ставок и прогнозов, но попробую предположить, что африканцы выбьют из турнира Португалию, – считает Марат Такенов.

ХОРВАТИЯ – БРАЗИЛИЯ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)
Не побоюсь применить стереотипы к этой паре – там, где бразильцы, там победа. Уж очень красиво провели «кудесники мяча» первый тайм против южнокорейцев.
Точный счет – 0:2.

НИДЕРЛАНДЫ – АРГЕНТИНА (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)
Здесь замешен мой личный интерес. Я болельщик испанской «Барселоны», где очень долгое время на позиции лидера был Месси. Оранжевые заслуживают уважения, взять хотя бы их новую звезду Гакпо. И все же жду победу от «альбиселестес» со счетом – 1:2.

МАРОККО – ПОРТУГАЛИЯ (начало 20:00. Смотреть «Qazsport» 10.12)
Еще не забыт подвиг Камеруна в 1990 году. Команда была одной ногой в полуфинале чемпионата мира, но подопечные Непомнящего не совладали с эмоциями и уступили в итоге Англии. В отличие от них марокканские игроки четко выполняют установки тренера и знают, чего хотят. За четыре игры они пропустили всего один гол. А в матчах с Бельгией, Хорватией и Испанией не пропустили ни одного мяча. У Португальцев зажглась новая звезда по имени Гонсалу Рамуш. Но хватит ли огня на эту встречу? Будем смотреть. Предположу, что марокканцы доведут дело до пенальти, а там свое слово еще раз скажет голкипер Боно. Точный счет в основное время – 1:1.

АНГЛИЯ – ФРАНЦИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan» 10.12)
Считаю, самое интересное противостояние из четырех матчей. Трудно прогнозируемое, и поэтому советую просто расслабиться перед телевизором и получить удовольствие от красивой игры. Точный счет – 3:1.

Президент федерации футбола Мангистау: на чемпионате мира нас ждет новая сенсация


Интересный факт.
Англия – единственная сборная на чемпионате, которая провела четыре матча и не имеет ни одного предупреждения и ни одного удаления. Второй показатель у Испании – две желтых карточки за четыре встречи.

Статистика Чемпионата.
Игры – 56.
Забито – 148 голов (из них 10 с пенальти).
Незабитые пенальти – 5.
Желтые карточки – 183.
Красные карточки – 2.



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