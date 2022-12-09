Президент федерации футбола Мангистау: на чемпионате мира нас ждет новая сенсация

- Чем ближе финал, тем сложнее прогнозировать исход матча. Лидеры, испытывают большое давление со всех сторон и не всегда с ним справляются, а аутсайдеры пускаются во все тяжкие – терять то им нечего, и выходят победителями. Я не сторонник ставок и прогнозов, но попробую предположить, что африканцы выбьют из турнира Португалию, – считает(начало 20:00. Смотреть «Qazsport»)Не побоюсь применить стереотипы к этой паре – там, где бразильцы, там победа. Уж очень красиво провели «кудесники мяча» первый тайм против южнокорейцев.Точный счет – 0:2.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan»)Здесь замешен мой личный интерес. Я болельщик испанской «Барселоны», где очень долгое время на позиции лидера был Месси. Оранжевые заслуживают уважения, взять хотя бы их новую звезду Гакпо. И все же жду победу от «альбиселестес» со счетом – 1:2.(начало 20:00. Смотреть «Qazsport» 10.12)Еще не забыт подвиг Камеруна в 1990 году. Команда была одной ногой в полуфинале чемпионата мира, но подопечные Непомнящего не совладали с эмоциями и уступили в итоге Англии. В отличие от них марокканские игроки четко выполняют установки тренера и знают, чего хотят. За четыре игры они пропустили всего один гол. А в матчах с Бельгией, Хорватией и Испанией не пропустили ни одного мяча. У Португальцев зажглась новая звезда по имени Гонсалу Рамуш. Но хватит ли огня на эту встречу? Будем смотреть. Предположу, что марокканцы доведут дело до пенальти, а там свое слово еще раз скажет голкипер Боно. Точный счет в основное время – 1:1.(начало 00:00. Смотреть «Qazaqstan» 10.12)Считаю, самое интересное противостояние из четырех матчей. Трудно прогнозируемое, и поэтому советую просто расслабиться перед телевизором и получить удовольствие от красивой игры. Точный счет – 3:1.Англия – единственная сборная на чемпионате, которая провела четыре матча и не имеет ни одного предупреждения и ни одного удаления. Второй показатель у Испании – две желтых карточки за четыре встречи.Игры – 56.Забито – 148 голов (из них 10 с пенальти).Незабитые пенальти – 5.Желтые карточки – 183.Красные карточки – 2.