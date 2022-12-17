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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 584

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу

Республиканский турнир по мотокроссу был посвящен Дню Независимости Казахстана и объединил участников в возрасте от 8 до 50 лет.

Во время проведения мотокросса была летная погода
Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Соревнования проходили на трассе, открытой в Актау весной этого года. Протяженность трека - полтора километра, где прямые участки чередуются с крутыми поворотами и трамплинами.

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Павел Бурлуцкий, президент Федерации автомотоспорта Мангистауской области: «Данные соревнования носят ознакомительный характер для спортсменов из других городов. Приехали участники из Актобе, Костаная и Кокшетау. Данный трек новый, и мы хотим, что бы его включили в состав трасс, на которых проходят этапы Кубка Казахстана. Заявка уже подана, и мы рассчитываем, что в марте следующего года Мангистауская область примет один из этапов Кубка».

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Участники соревнований трижды начинали со стартовой линии. Каждый заезд в себя включал четыре круга. К сожалению, из-за болезни одного из участников зрители не увидели мотодуэль самых юных мотокросменов. В итоге восьмилетний Артемий Мищенко из Кокшетау в одиночных заездах опробовал трассу.

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Артемий Мищенко: «Я начал заниматься с пяти лет, и тогда даже не доставал до земли ногами. Мотокросс - это не просто заезды, он учит ухаживать за собой, за техникой, за одеждой – становишься более самостоятельным».

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


В мотокроссе, в отличие от других видов спорта, девушки могут соревноваться с мужчинами на равных, все дело в объеме двигателя мотоцикла и возрасте. Единственной представительницей прекрасного пола на соревнованиях была Александра Темникова.

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Анастасия Темникова: «Еще с детства я любила наблюдать за заездами на мотоциклах. Уже повзрослев, когда стоял выбор, какой купить мотоцикл, я предпочла городскому кроссовый, и в Костанае начала пробовать себя в мотокроссе. Переехав в Актау, я приобрела «Хонду», а когда построили это трассу – начала тренироваться профессионально. В будущем хочу попробовать себя в республиканских соревнованиях».

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


По итогам заездов победителем стал Роман Саркисов из Костаная. На втором месте Григорий Кочерга (Костанай). Бронзовый призер – Дмитрий Бондаренко (Актобе). В командном зачете первенствовали спортсмены из Костаная. На втором месте – Актау. Третье место у Актобе.

Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


В перерывах участников и зрителей организаторы угощали горячим пловом и ароматным чаем.


Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Чего не сделаешь ради красивых кадров.


Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Соревнования посвятили Дню Независимости Казахстана.


Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


На старте у всех есть шансы на победу.


Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу


Мне бы в небо...


Мужчины, девушки и дети. В Актау прошли республиканские соревнования по мотокроссу



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