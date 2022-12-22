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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 09:33

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Борьба за место в команде: родители воспитанников спортивной школы в Актау предъявили претензии к её руководству

Как формируются команды на выездные соревнования в специализированной спортивной школе в Актау, рассказали родители детей, тренеры и руководитель школы.

СДЮШОР по борьбе
В редакцию «Лада» обратились родители детей, занимающихся в специализированной спортивной школе на отделении греко-римской борьбы. По их словам, руководство школы отодвигает на второй план детей, которых тренирует Абай Бектилевов, при формировании состава участников на поездки республиканского значения.

Абай Бектилевов, тренер детей 2010-12 года рождения:

- Я занимаюсь с этой возрастной группой детей более года, и за это время - единственная поездка, куда мы были отправлены – турнир в Жанаозене. В начале декабря этого года в городе Шалкар проходил статусный республиканский турнир имени Цехановича в возрасте от 10 до 15 лет. Несмотря на то, что в рапорте я включил в список своих воспитанников, в итоге поехали только дети 2007-09 г.р.

- Мой сын пришёл в школу в конце 2021 года, в феврале 2022 года он стал победителем внутреннего школьного чемпионата, но так ни разу и не выезжал на серьёзные турниры. Поэтому, когда наших детей не взяли в эту поездку, мы решили с родителями сами собрать деньги и поехать, чтобы дети окунулись в эту атмосферу, - говорит Руфат Исламов, отец юного спортсмена.

На турнире имени Владимира Цехановича, где участвовали около 400 спортсменов, Нургали Сагингали, воспитанник Бектилевова, занял третье место в своей возрастной категории (2012 г.р.).

На вопросы родителей ответил директор СДЮШОР по борьбе Чингис Каирмагамбетов:

- Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок, которого он отдал в секцию, участвовал во всех соревнованиях, и в идеале – везде побеждал. Борьба – это спорт, и побеждает тот, кто на данный момент быстрее, сильнее, технически более подготовлен. Что касается именно этой поездки в Шалкар. Параллельно в актюбинской и атырауской областях проходили турниры. На обе поездки школой были выделены средства, и дети отправлены. Но что бы это получилось, первоначальный рапорт тренера Абишева Темирбека на поездку в Шалкар попросили сократить. Вместо 15 спортсменов тренер Абишев оставил 10 детей. Они и поехали на республиканский турнир. Те, кто не попал в список тренера, решили за свои средства отправиться в поездку. Запретить им никто не может. Для примера – у нас в этой возрастной категории 10-12 лет на отделении греко-римской борьбы занимаются 48 детей, в то время как у Бектилевова числится в списках всего девять. Что касается поездок, то и здесь тренер Бектилевов лукавит. В этом году он был командирован на турнир в Капшагай, и ребят в поездку он брал на своё усмотрение. Как мне кажется, можно было бы зайти ко мне с этим вопросом или обратиться к старшему тренеру. Наши двери всегда открыты, - заключил Чингис Каирмагамбетов.

О специфике работы школы рассказал старший тренер отделения греко-римской борьбы Александр Цыганов:

- Работа в школе ведётся с утра до вечера. Помимо занятий в 8 микрорайоне у нас ведётся тренировочный процесс в зале в 28 мкр. Что касается поездок, то формирование сборной производит тренер, который отвечает за участие в турнире. Например, для соревнований среди детей 12 лет могут отбираться спортсмены от разных тренеров. Это нормальная практика. Кто лучший, тот и едет. В этот раз были поданы свободные и раздутые списки. Естественно, их надо было сократить. Тренер Абишев оставил тех, на кого больше надеялся. Вообще перед серьёзными поездками проходят внутришкольные соревнования. Тренер Бектилевов с таким предложением не выходил. С нового года во избежание подобных ситуаций перед республиканскими турнирами будут проводиться внутренние соревнования, и согласно результатам формироваться команда для поездки. Не стоит забывать - мы школа олимпийского резерва, и должны подтверждать статус, - рассказал Александр Цыганов.

Спортивная школа по борьбе расположена в 8 мкр. и через два года отметит 50-летний юбилей с момента открытия. На базе школы олимпийского резерва работают отделения греко-римской, вольной и женской борьбы, а число занимающихся превышает 630 человек.



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