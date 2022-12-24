Турнир по боксу памяти Александра Драча прошел в Актау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Открытый республиканский турнир памяти Александра Драча проводится в Актау впервые.
В спортивном комплексе «Халык арена» с 22 по 24 декабря соревновались около 50 спортсменов из Китая, Узбекистана и Таджикистана. От Казахстана участвовали представители Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской областей и Шымкента.
В церемонии открытия принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев. В своем выступлении он отметил, что Александр Драч воспитал в нашем регионе ряд сильных учеников, внес большой вклад в развитие не только мангистауского, но и республиканского спорта.
Отметим, что Александр Драч за вклад в развитие спорта получил звание заслуженного тренера страны, а также «Почетного гражданина» Актау в 1997 году и Мангистауской области в 2014 году.
Напомним, Александр Драч ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.
В прошлом году в 14 микрорайоне на одной из высоток появился мурал в честь Александра Драча.
В спортивном комплексе «Халык арена» с 22 по 24 декабря соревновались около 50 спортсменов из Китая, Узбекистана и Таджикистана. От Казахстана участвовали представители Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской областей и Шымкента.
В церемонии открытия принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев. В своем выступлении он отметил, что Александр Драч воспитал в нашем регионе ряд сильных учеников, внес большой вклад в развитие не только мангистауского, но и республиканского спорта.
Отметим, что Александр Драч за вклад в развитие спорта получил звание заслуженного тренера страны, а также «Почетного гражданина» Актау в 1997 году и Мангистауской области в 2014 году.
Напомним, Александр Драч ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.
В прошлом году в 14 микрорайоне на одной из высоток появился мурал в честь Александра Драча.
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