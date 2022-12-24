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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:12

Просмотров: 615

Турнир по боксу памяти Александра Драча прошел в Актау

Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера и почетного гражданина нашего региона Александра Драча, передает ЦОК со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Открытый республиканский турнир памяти Александра Драча проводится в Актау впервые.

В спортивном комплексе «Халык арена» с 22 по 24 декабря соревновались около 50 спортсменов из Китая, Узбекистана и Таджикистана. От Казахстана участвовали представители Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской областей и Шымкента.

В церемонии открытия принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев. В своем выступлении он отметил, что Александр Драч воспитал в нашем регионе ряд сильных учеников, внес большой вклад в развитие не только мангистауского, но и республиканского спорта.

Отметим, что Александр Драч за вклад в развитие спорта получил звание заслуженного тренера страны, а также «Почетного гражданина» Актау в 1997 году и Мангистауской области в 2014 году.

Напомним, Александр Драч ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.

В прошлом году в 14 микрорайоне на одной из высоток появился мурал в честь Александра Драча.



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