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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 440

Футболиста «Кайрата» арендовал актауский «Каспий»

О переходе 22-летнего полузащитника Данияра Усенова в «Каспий» объявил футбольный клуб «Кайрат».

Данияр Усенов. Фото из доступных источников
Как передаёт пресс-служба местного футбольного клуба, он подписал контракт с Данияром Усеновым - воспитанником футбольного центра «Каспий».

В 2015-2016 годах он был приглашен на обучение в футбольную академию «Кайрат», а после перешёл в основную команду.

Футболиста «Кайрата» арендовал актауский «Каспий»


Данияр Усенов является чемпионом Премьер Лиги РК 2020 года.

Футболист провёл в Премьер Лиге 45 игр и забил три гола.

Он будет выступать в составе нашей команды на правах аренды до конца 2023 года.

Напомним, в феврале «Каспий» подписал контракты с местными футболистами Ануаром Бекмырза и Тимуром Реджеповым. Позже клуб принял еще одного актауского игрока Мираса Тулиева.



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