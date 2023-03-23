Футболиста «Кайрата» арендовал актауский «Каспий»

Данияр Усенов. Фото из доступных источников
Как передаёт пресс-служба местного футбольного клуба, он подписал контракт с Данияром Усеновым - воспитанником футбольного центра «Каспий».
В 2015-2016 годах он был приглашен на обучение в футбольную академию «Кайрат», а после перешёл в основную команду.
Данияр Усенов является чемпионом Премьер Лиги РК 2020 года.
Футболист провёл в Премьер Лиге 45 игр и забил три гола.
Он будет выступать в составе нашей команды на правах аренды до конца 2023 года.
Напомним, в феврале «Каспий» подписал контракты с местными футболистами Ануаром Бекмырза и Тимуром Реджеповым. Позже клуб принял еще одного актауского игрока Мираса Тулиева.
В 2015-2016 годах он был приглашен на обучение в футбольную академию «Кайрат», а после перешёл в основную команду.
Данияр Усенов является чемпионом Премьер Лиги РК 2020 года.
Футболист провёл в Премьер Лиге 45 игр и забил три гола.
Он будет выступать в составе нашей команды на правах аренды до конца 2023 года.
Напомним, в феврале «Каспий» подписал контракты с местными футболистами Ануаром Бекмырза и Тимуром Реджеповым. Позже клуб принял еще одного актауского игрока Мираса Тулиева.
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