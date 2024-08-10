Почему ведущий велогонщик из Актау не получил лицензию на Олимпийские игры – ответ нацкомитета

После ситуации, сложившейся с мангистауским велогонщиком Сергеем Пономаревым, которого лишили заслуженной возможности представлять Казахстан на Олимпийских играх в этом году в Париже, корреспондент Lada.kz попытался получить разъяснения в национальном олимпийском комитете.

Сергей Пономарев. Фото предоставила Жануя Сеитова

На официальный запрос ответил генеральный директор национального олимпийского комитета Нурлан Ногербек.

Согласно действующим правилам, квота по велотреку не имеет индивидуального назначения. Отбор спортсменов для участия в соревнованиях, в том числе Олимпийских играх осуществляется главным тренером национальной сборной по соответствующему виду спорта. Следует подчеркнуть, что национальный олимпийский комитет не принимает участия в процессе отбора кандидатов на соревнования, включая Олимпийские игры. В соответствии с Правилами Международного Олимпийского Комитета, после получения квоты, аккредитованная республиканская федерация обязана предоставить в национальный олимпийский комитет подтверждение об использовании квоты, а также заявку на участие, с указанием фамилии и имени спортсмена. В свою очередь, национальный олимпийский комитет, действуя в пределах своей компетенции, направляет в международный олимпийский комитет подтверждение касательно использования квоты вместе с заявкой на участие в Олимпийских играх, полученной от аккредитованной республиканской федерации, - объяснил Нурлан Ногербек.

В слoжившeйcя cитyaции вoзникaeт вoпpoc – для чeгo среди спортсменов пpoxoдит pecпyбликaнcкий oтбop, ecли пepвoe мecтo в нeм нe дaeт пpaвo пoexaть нa Олимпийские игры?

Напомним, отбор на Олимпиаду проходил несправедливо, как утверждает личный наставник Сергея Пономарева. Спортсмен выиграл обе положенные дисциплины – «Спринт» и «Кейрин», превзойдя всех своих соперников. Однако, завоевав два «золота», на соревнования выставили другую кандидатуру – Андрея Чугая, который по результатам отстает от мангистауского спортсмена.

Позже областная федерация велоспорта направила официальный запрос в министерство туризма и спорта РК, но ответа по сей день так и не получила.