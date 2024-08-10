Почему ведущий велогонщик из Актау не получил лицензию на Олимпийские игры – ответ нацкомитета

После ситуации, сложившейся с мангистауским велогонщиком Сергеем Пономаревым, которого лишили заслуженной возможности представлять Казахстан на Олимпийских играх в этом году в Париже, корреспондент Lada.kz попытался получить разъяснения в национальном олимпийском комитете.
На официальный запрос ответил генеральный директор национального олимпийского комитета Нурлан Ногербек.
Согласно действующим правилам, квота по велотреку не имеет индивидуального назначения. Отбор спортсменов для участия в соревнованиях, в том числе Олимпийских играх осуществляется главным тренером национальной сборной по соответствующему виду спорта. Следует подчеркнуть, что национальный олимпийский комитет не принимает участия в процессе отбора кандидатов на соревнования, включая Олимпийские игры. В соответствии с Правилами Международного Олимпийского Комитета, после получения квоты, аккредитованная республиканская федерация обязана предоставить в национальный олимпийский комитет подтверждение об использовании квоты, а также заявку на участие, с указанием фамилии и имени спортсмена. В свою очередь, национальный олимпийский комитет, действуя в пределах своей компетенции, направляет в международный олимпийский комитет подтверждение касательно использования квоты вместе с заявкой на участие в Олимпийских играх, полученной от аккредитованной республиканской федерации, - объяснил Нурлан Ногербек.
В слoжившeйcя cитyaции вoзникaeт вoпpoc – для чeгo среди спортсменов пpoxoдит pecпyбликaнcкий oтбop, ecли пepвoe мecтo в нeм нe дaeт пpaвo пoexaть нa Олимпийские игры?
Напомним, отбор на Олимпиаду проходил несправедливо, как утверждает личный наставник Сергея Пономарева. Спортсмен выиграл обе положенные дисциплины – «Спринт» и «Кейрин», превзойдя всех своих соперников. Однако, завоевав два «золота», на соревнования выставили другую кандидатуру – Андрея Чугая, который по результатам отстает от мангистауского спортсмена.
Позже областная федерация велоспорта направила официальный запрос в министерство туризма и спорта РК, но ответа по сей день так и не получила.
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