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04.09.2024, 15:22

Стадион «Жас Канат» приведут в надлежащий вид – директор «Каспия»

Спорт 0 1 219 Алия Шарипова

Директор ФК «Каспий» Нуржан Жалгасбаев в интервью Telegram-каналу «Серый Cardinal» поделился последней информацией относительно происходящего в клубе, проинформировал о текущих задачах команды, а также о проводимой модернизации стадиона «Жас Канат» в Актау.

Фото: t.me/seryicard
Фото: t.me/seryicard

Нуржан Жалгасбаев высказался о выходе «Каспия» в КПЛ.

Для основного состава задача только одна – выйти в КПЛ. А в целом у всей структуры задач на данный момент много: большой акцент в работе идет на футбольный центр. Мы пригласили для его развития известного специалиста Алексея Шапурина. Нашим воспитанникам недавно были розданы сотни комплектов фирменной экипировки. Вообще, внимание, которое мы уделяем в этом году детям и юношам, колоссальное, и соответствует всем изменениям, которые происходят в стране. Буквально на днях Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что пора перестать приглашать натурализованных спортсменов и что надо растить своих. Думаем, что именно это нам под силу. Даже собирая основную команду в этом сезоне, мы по всей стране кинули клич и собрали местные таланты, - сказал он.

Глава футбольного клуба пояснил, почему произошла тренерская отставка.

Отставка – это громко сказано, потому что опытнейший Владимир Андреевич оставался с нами, когда было тяжело. В тот момент, когда на клубе висели трансферные баны, когда шли аудиты и проверки. Несмотря на кризис, он собрал для нас коллектив под задачу, который в первом круге выступил успешно. Ближе ко второму кругу нас настиг моральный кризис в основной команде, начались поражения и пришлось вводить изменения. И это коснулось тренерского штаба. От всей души поблагодарив коллектив Владимира Андреевича за работу, мы заявили о своем решении пригласить Куаныша Кабдулова, которого в Казахстане называют кризис-менеджером, и который уже выводил команды в КПЛ, а также вывел родной «Атырау» в финал Кубка Казахстана. Думаю, это было верным решением, - рассказал он.

Также Нуржан Жалгасбаев сообщил о ходе работ, которые проводятся на стадионе «Жас канат» в Актау. По его словам, пока основной состав принимает игры на стадионе имени А.Туякова в Жанаозене, в Актау в надлежащий вид приводят стадион «Жас канат», чтобы он соответствовал требованиям сертификации КПЛ.

В этом году планируем поменять газон, подогрев поля, сделать полив и установить освещение – все по регламенту для принятия игр в высшем дивизионе страны. К слову, стадион в Жанаозене не принимал большой футбол 32 года, и благодаря этому сезону все узнали о нем: мы уже приняли почти все команды Первой лиги РК. Приезжали клубы Премьер-лиги «Шахтер» и «Жетысу». Как и все другие клубы, а также журналисты и представители Лиги, которые приезжали в Жанаозен, были приятно удивлены гостеприимством и чистотой города. Перед сезоном-2024 мы провели полный капитальный ремонт подтрибунных помещений, подготовили раздевалки для команд, комнаты для судей и инспекторов, оборудовали пресс-зал, заменили душевые и уборные комнаты, сделали ремонт кровли, подготовили поле по требованиям сертификации – были приглашены специалисты по искусственным газонам, которым из-за сжатых сроков помогали сотрудники клуба, и вообще все, кто на тот момент имел отношение к спорту и стадиону, - заключил он.

Напомним, о том, что главой ФК «Каспий» стал Нуржан Жалгасбаев, стало известно в конце апреля текущего года. Подробнее с его биографией можно ознакомиться по ссылке.

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