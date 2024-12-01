«Бронза» гарантирована известному боксеру из Мангистау на чемпионате Азии

Титулованный боксер Бекзад Нурдаулетов стартует с полуфинала. Даже в случае поражения ему уже обеспечена бронзовая награда.

Фото из личного архива Бекзада Нурдаулетова

Чемпионат Азии 2024 по боксу проходит в таиландском Чиангмае с 30 ноября по 12 декабря.

Мужскую сборную Казахстана представляют 13 спортсменов, в числе которых и наш именитый боксер Бекзад Нурдаулетов. В весовой категории до 86 килограммов спортсмен начнет выступление с 1/2 финала. Его оппонентом станет украинец Даниил Жасан. Стоит заметить, что даже в случае проигрыша Бекзад Нурдаулетов автоматическими станет бронзовым призером.

Еще один представитель сборной нашей страны Айбек Оралбай также стартует с полуфинального поединка с узбекистанцем Жахонгиром Зокировым в весовой категории свыше 92 килограммов. У него сложилась аналогичная ситуация, что в случае поражения он гарантированно получает бронзовую медаль.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата мира по боксу в 2019 году. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау. В родном Жанаозене Бекзаду Нурдаулетову подарили автомобиль. В августе текущего года титулованный боксер Бекзад Нурдаулетов сыграл свадьбу. В октябре на международном турнире в Шымкенте в финале Бекзад Нурдаулетов выиграл действующего чемпиона страны Темиржана Мукатаева, тем самым став первым номером в этой весовой категории.