Боксерша из Актау взяла «бронзу» на чемпионате Казахстана

На чемпионате Казахстана среди девушек в весовой категории до 66 килограммов спортсменка из Актау Кымбат Габидолла завоевала бронзовую награду. Результатами поделился ее личный тренер Жарас Калимов.

Фото предоставил тренер Жарас Калимов

Чемпионат страны проходил с 24 по 30 ноября в Жезказгане и собрал около 300 участников со всей страны.

В полуфинальном бою Кымбат Габидолла уступила трехкратной чемпионке страны из Тараза Диляре Турсынбек. Она на год старше и, как признал Жарас Калимов, более опытнее.

Кстати, лучшим судьей чемпионата признан судья из Актау Аскар Ермаков.

В следующем году Кымбат Габидолла покажет лучший результат на республиканских и международных соревнованиях, уверяет тренер.

Кымбат Габидолла учится на отлично в школе №14, именно в этом учебном заведении она начала заниматься боксом три года назад с тренером Романом Голубевым. Позже стала тренироваться под руководством Жараса Калимова в спортзале «Qazstyle Proвoxing». В дальнейшем девушка хочет связать свою жизнь с боксом.

Напомним, в апреле этого года Кымбат Габидолла выиграла чемпионат Казахстана в Экибастузе и попала в Сборную Казахстана. В июле в Талгаре ее отобрали на чемпионат Азии в Абу-Даби, где девушка стала бронзовым призером.