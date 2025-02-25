Отец и сын стали победителями турнира по грэпплингу в Таиланде

Женис Кайранов и его сын Еркебулан Исламгали заняли первые места на турнире по грэпплингу «Aiga Asian Championship 2025», прошедшем в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Бейнеуского районного акимата.

Фото пресс-службы Бейнеуского районного акимата

С 22 по 23 февраля в Бангкоке (Таиланд) прошел турнир по грэпплингу «Aiga Asian Championship 2025», участие в котором приняли лучшие спортсмены Азии, в том числе из Казахстана.

Спортсмены из Бейнеуского района Женис Кайранов и его сын Еркебулан Исламгали продемонстрировали на соревнованиях достойные результаты.

Еркебулан Исламгали стал чемпионом в возрастной категории 15-17 лет в весе до 55 килограммов.

Женис Кайранов доказал свой опыт и мастерство, заняв первое место в весовой категории до 60 килограммов среди спортсменов старше 20 лет.

Женис Кайранов и Еркебулан Исламгали – спортсмены, которые оставляют свой след в истории грэпплинга, их победы – это плоды труда и поддержки, основанные на семейных ценностях. Спорт, ставший традицией для представителей двух поколений, стал примером для других спортсменов нашего района, основой для здорового образа жизни, популяризации спорта, - подчеркнули в пресс-службе акимата Бейнеу.

Ранее борцы из Актау взяли «серебро» на чемпионате Казахстана, а боксеры областного центра стали призерами турнира в Экибастузе.