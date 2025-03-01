В России рассказали о будущем экс-футболиста «Каспия» в «Зените»

О нынешнем положении казахстанского центрбека порассуждали в материале «Чемпионата»:

«Основная пара центральных защитников в «Зените» – Нино и Страхиня Эракович, пусть даже серб ненадолго выпадал из стартового состава. Правда, теперь у Семака есть еще и Ванья Дркушич. Игрок сборной Казахстана появлялся на поле с первых минут, как правило, благодаря стечению обстоятельств. У Алипа семь матчей в основе, еще пять раз он вышел на замену и трижды оставался на скамейке до финального свистка. Забил один гол (причем в самой неудачной для себя встрече с "Крыльями Советов") и сделал один голевой пас. Стоит ли выпускать Нуралы почаще?».